El Ministerio de Finanzas forma un grupo de trabajo especial para monitorear la absorción del presupuesto estatal y el dinero estatal «inactivo»

Jacarta – Viceministro de Finanzas, Suahasil Nazara dijo que su partido formaría un grupo de trabajo alias grupo de trabajo nuevo, que supervisará la implementación de programas gubernamentales prioritarios para ver su efectividad absorción APBN en él.

Confirmó que el plan para formar este nuevo Grupo de Trabajo también había sido presentado al Presidente Prabowo por el Ministro Coordinador de Asuntos Económicos, Airlangga Hartarto, junto con el Ministro de Finanzas, Purbaya Yudhi Sadewa.

«Ayer el Ministro Coordinador y el Ministro de Finanzas propusieron al Presidente formar una especie de grupo de trabajo para acelerar los programas estratégicos del gobierno», dijo Suahasil en la zona de Kuningan, en el sur de Yakarta, el jueves 16 de octubre de 2025.



Viceministro de Finanzas, Suahasil Nazara

Este grupo de trabajo evaluará posteriormente todo el proceso de gasto estatal en todas las agencias gubernamentales, especialmente en programas gubernamentales prioritarios y otros programas de estímulo económico.

Suahasil evalúa que varios programas prioritarios del gobierno, como el programa de comidas nutritivas gratuitas (MBG) y la Cooperativa Aldea Roja y Blanca, no han podido absorber de manera óptima la asignación de fondos presupuestarios.

Por lo tanto, continuó Suahasil, el nuevo grupo de trabajo evaluará más adelante la efectividad de los resultados de absorción. presupuesto gobierno en los programas prioritarios del gobierno.

A partir de los resultados de esta evaluación, el gobierno decidirá posteriormente reasignar el presupuesto no absorbido a otros programas de estímulo económico.

«Así que más tarde (la absorción del presupuesto) lo revisaremos juntos, involucrando a todas las agencias. Donde el Ministro de Finanzas coordinará todo», dijo Suahasil.

«Luego tenemos también varios paquetes económicos y programas de estímulo económico, cuyas cifras también tenemos que revisar nuevamente. Más adelante, el presidente también lanzará varios programas adicionales para aumentar nuestro estímulo económico», dijo.