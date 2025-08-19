El Ministerio de Finanzas enfatiza la declaración de Sri Mulyani de que el maestro de carga del maestro Hoaks

Yakarta, Viva – El Ministerio de Finanzas declaró un descuento de video que muestra al Ministro de Finanzas Sri Mulyani Indrawati dijo, gurú ¿Es la carga del país es una noticia o hoaks.

Leer también: Korlantas da el 80 aniversario de la Corte Suprema, la placa del vehículo ‘RI’ es ‘Ma’



«El video sobre el maestro es la carga del estado, es un Hoaks. Ministerio de Finanzas Deni Surjantoro dijo a los periodistas en el complejo del Parlamento, Yakarta, el martes.

Deni dijo que el video fue el resultado de un defake e incompleto del discurso del Ministro de Finanzas en el Foro de Convenciones de Ciencia, Tecnología e Industrial de Indonesia en el Bandung Institute of Technology (ITB) el 7 de agosto.

Leer también: KPK investiga información para una cuota de Hajj adicional para los miembros de DPR





Ministro de Finanzas, Sri Mulyani en el complejo del Palacio Presidencial

Esperaba que el público pudiera responder más sabiamente la información recibida de las redes sociales.

Leer también: Palestina la forma de un comité constitucional de transición a un país completo



«Seamos sabios en las redes sociales», dijo Deni.

Para obtener información, la declaración de Sri Mulyani en el foro es discutir publicaciones de compras para maestros y profesores.

La siguiente declaración es Sri Mulyani:

«El segundo grupo es para maestros y profesores. Se compró desde el salario hasta el subsidio de rendimiento antes. Muchos en las redes sociales siempre digo: «Oh, ser profesor o ser maestro no es valorado porque el salario no es grande». Este es también uno de los desafíos para las finanzas estatales. Si todo debe ser finanzas estatales o si hay participación de la comunidad. «

Mientras tanto, el gobierno asignó un presupuesto de RP757.8 billones de educación en el Presupuesto de Ingresos y Gastos del Estado de 2026 (RAPBN).

El presidente indonesio, Prabowo, Subianto, en la entrega de la introducción/declaración del gobierno del proyecto de ley sobre el proyecto de ley sobre el año presupuestario 2026, junto con la nota financiera, el viernes 15 de agosto, explicó que el presupuesto para el sector educativo en sí se utilizará para mejorar la calidad de los maestros, fortalecer la educación vocacional y armonizar el plan de estudios con las necesidades del mundo del trabajo.

Para los salarios de los maestros, el fortalecimiento de las competencias y el bienestar de los maestros y profesores se asignarán por valor de RP178.7 billones.

La asignación profesional para los maestros de servicio no civil (PNS) y la asignación profesional para los maestros de maestros (ASN) funcionarios regionales (ASN) se preparan adecuadamente.

«La escuela superior de Garuda y las escuelas superiores y las escuelas superiores, hemos fortalecido el puente de la generación de esperanza para que los niños pobres logren la mejor educación», dijo Prabowo.

Prabowo también advirtió que el presupuesto de educación debe estar en el objetivo, porque la educación de calidad es uno de los focos del gobierno para erradicar la pobreza. (Hormiga)