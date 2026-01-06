El Ministerio de Finanzas confía en que la economía en 2026 será más fuerte, respaldada por una serie de logros positivos a finales de 2025

Jacarta – Ministerio de Hacienda a través del Director General de Estrategia Economía y fiscales, febrero Kacaribu dijo que la economía indonesia a finales de 2025 mostró resiliencia al enfrentar diversas presiones y proporcionó una base sólida para el desempeño económico futuro.

Según él, la economía indonesia a finales de 2025 seguirá siendo resistente, respaldada por la actividad. fabricación expansivo, inflación que está bajo control, así como una balanza comercial que sigue registrando superávit.

«Estos factores son un capital importante para fomentar un crecimiento económico más fuerte en 2026», dijo Febrio en su declaración del martes 6 de enero de 2026.

Director General de Estrategia Económica y Fiscal del Ministerio de Finanzas, Febrio Kacaribu, cuando se reunió en la zona de Kebon Sirih, en el centro de Yakarta, el martes 8 de julio de 2025 Foto : VIVA.co.id/Mohammad Yudha Prasetya

La actividad manufacturera de Indonesia mostró un desempeño positivo a finales de 2025. El PMI manufacturero en diciembre de 2025 se registró en 51,2 y se consideró expansivo durante cinco meses consecutivos. «Este desempeño positivo está respaldado por la fuerte demanda interna, el aumento del empleo y las actividades de compra de materias primas», dijo.

Optimismo también entre los actores empresariales fortalecer y alcanzó el nivel más alto de los últimos tres meses, lo que refleja la confianza en las perspectivas futuras del sector manufacturero.

Desde una perspectiva global, las actividades manufactureras de los principales países socios de Indonesia generalmente también se encuentran en zonas expansivas como Estados Unidos (51,8), China (50,1) e India (55,7). En la región de la ASEAN, los PMI manufactureros de Tailandia (57,4) y Malasia (50,1) también se fortalecieron, proporcionando una señal positiva para la demanda. exportar Indonesia.

En noviembre de 2025, la balanza comercial de Indonesia registró un superávit de 2.660 millones de dólares EE.UU., continuando la tendencia que se viene produciendo desde mayo de 2020. En términos acumulados de enero a noviembre de 2025, la balanza comercial registró un superávit de 38.540 millones de dólares EE.UU., un aumento de 9.300 millones de dólares (ctc). Las exportaciones de enero a noviembre de 2025 se registraron en 256.560 millones de dólares, un aumento del 5,61 por ciento (ctc).

“El aumento de las exportaciones fue aportado principalmente por el sector de la industria procesadora con un aporte del 10,41 por ciento, lo que refleja el aumento del valor agregado de las exportaciones nacionales”, afirmó Febrio.

Mientras tanto, las importaciones en el mismo período se registraron en 218.020 millones de dólares, un aumento del 2,03 por ciento (ctc). El principal contribuyente al aumento de las importaciones fueron las importaciones de bienes de capital con una contribución del 3,28 por ciento, lo que estuvo en línea con las actividades de producción expansivas. En el futuro, se seguirá fortaleciendo el impulso para la transformación sostenible de los recursos naturales, el aumento de la competitividad de los productos de exportación nacionales y la diversificación de los principales socios comerciales para anticipar diversas dinámicas globales.