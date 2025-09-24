El Ministerio de Energía y Recursos Minerales afirma que esta es una cuestión de la emoción de Ojol, no se le permite llenar el combustible pertalita

Yakarta, Viva – Información salpicada en las redes sociales relacionadas con la prohibición del uso Bbm tipo Pertalito Para taxistas de motocicleta en línea (ojol). También estaba en el centro de atención en este momento.

En respuesta a las noticias, el Ministerio de Energía y Recursos Minerales (KESDM) confirmó que la información no era cierta.

«Hasta ahora no hay una política relacionada con la regulación del uso de combustible de tipo pertalita para taxistas de motocicletas en línea u OJOL», dijo un portavoz del Ministerio de Recursos Energéticos y Minerales ((ESDM) Dwi Anggia, en Yakarta, miércoles 24 de septiembre de 2025.

Anggia aseguró que cada opción de política tomada por el gobierno siempre considera y prioriza aspectos del bienestar y la parcialidad a los grupos vulnerables. Y proteger los intereses de los taxistas de motocicletas en línea.

«Una vez más, enfatizamos que la información que circula no es cierta e invitamos al público a ser más sabio en el consumo de información, especialmente las que circulan en las redes sociales», dijo Anggia.

Además, Anggia también apeló a toda la información relacionada con BBM solo se refiere a la fuente oficial del Ministerio de Energía y Recursos Minerales o KESDM para no causar malentendidos.

Como se sabe, la emoción relacionada con la prohibición se llenó originalmente en noviembre de 2024. En ese momento, el Ministro de Energía y Recursos Minerales, Bahlil Lahadalia, insinuó no incluir a los conductores de Ojol en la lista de destinatarios de subsidios de combustible en el objetivo.

Ministro de Energía y Recursos Minerales y Presidente General del Partido Golkar, Bahlil Lahadalia en el complejo del Palacio Presidencial

Esto se debe a que, según él, el vehículo utilizado por los conductores de OJOL para las empresas, mientras que los subsidios de combustible en el objetivo dirigido por el gobierno se enfatizan para el uso del transporte público.

Sin embargo, los comentarios se rectificaron en diciembre de 2024, cuando Bahlil dijo que el taxista de motocicletas en línea (OJOL) aún obtendría un subsidio de combustible (BBM), utilizando un esquema de negocios micro pequeño y mediano (MSME). (Hormiga)