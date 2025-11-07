El Ministerio de Educación Básica interviene en relación con la explosión en SMA 72 Yakarta, estudiantes y profesores reciben asistencia psicológica

Jacarta – El gobierno actuó rápidamente explosión que sacudió SMA Negeri 72 Kelapa Gading, en el norte de Yakarta, el viernes por la tarde. Ministerio de Educación Primaria y Secundaria (Ministerio de Educación Básica) garantiza que todos los estudiantes y profesores recibirán asistencia psicológica después de este aterrador incidente.

«Como parte de la recuperación posterior al incidente, el Ministerio de Educación Básica preparará servicios de asistencia psicológica para estudiantes, maestros y otros residentes de la escuela para garantizar que se mantengan las condiciones mentales y emocionales», dijo el jefe de la Oficina de Comunicación y Relaciones Públicas (BKHM) del Ministerio de Educación Básica, Anang Ristanto, el viernes 7 de noviembre de 2025.

Según Anang, se llevó a cabo una intensa coordinación con el Departamento de Educación de DKI Yakarta, las fuerzas de seguridad y las escuelas para garantizar la seguridad y rastrear la causa exacta de la explosión.

«El área ha sido asegurada y cerrada temporalmente para garantizar la seguridad. También apoyaremos las medidas de rehabilitación de las instalaciones afectadas para no interrumpir la continuidad del proceso de enseñanza y aprendizaje en la escuela», dijo.

Anang también recordó al público que no difunda noticias confusas que no hayan sido verificadas.

«El Ministerio de Educación Básica está comprometido a mantener la seguridad, la protección y la sostenibilidad de las actividades educativas, así como garantizar el apoyo total a las escuelas y estudiantes. víctima en el proceso de recuperación», dijo nuevamente.

Como se informó anteriormente, la policía confirmó que hubo una explosión en SMA 72 North Jakarta, Kelapa Gading, North Yakarta.

Así lo reveló el jefe de Relaciones Públicas de la policía de Metro Jaya, el comisario de policía Budi Hermanto. Se dijo que la explosión se produjo en los alrededores de la mezquita. Se sospecha que ocurrió durante las oraciones del viernes.

«Sí, es cierto que hubo una explosión», dijo el viernes 7 de noviembre de 2025.

La explosión se produjo durante el sermón de oración del viernes. En este incidente decenas de personas resultaron heridas. De las decenas de personas, algunas sufrieron quemaduras.