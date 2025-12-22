El Ministerio de Educación Básica dice que la filtración de preguntas no afecta los resultados de la ATR y proporciona pruebas

Jacarta – Ministerio de Educación Primaria y Secundaria (Ministerio de Educación Básica) confirma el intento de fuga pregunta Prueba de Habilidad Académica (ATR) realizado previamente por varios individuos no afectó los resultados finales de la prueba.

El jefe de la Agencia de Evaluación, Currículo y Estándares Educativos (BSKAP) del Ministerio de Educación Básica, Toni Toharudin, dijo que el seguimiento de su partido a través del Centro de Comando de la TKA concluyó que no hubo diferencias significativas en los resultados de la TKA en la primera y segunda oleada después del descubrimiento de un intento de filtrar las preguntas.

«De nuestro monitoreo a través del Centro de Comando TKA, podemos decir que la filtración que ocurrió no afectó los resultados de la Prueba de Habilidad Académica. También explicaré una vez más que no hay ningún impacto sistémico por la violación de la filtración de preguntas», dijo Toni Toharudin en la rueda de prensa de la Prueba de Habilidad Académica (TKA) en el centro de Yakarta el lunes.



Ilustración de estudiantes de clase XII SMA/SMK tomando una prueba de capacidad académica (TKA)

Además, explicó que analizó dos muestras de resultados de un sujeto evaluado en la primera y segunda oleada de TKA.

Los resultados del análisis, dijo, mostraron un patrón de histograma similar, con diferencias muy pequeñas en comparación con el número total de preguntas.

«Intentamos hacer un análisis utilizando varias herramientas estadísticas para probar las diferencias entre las dos poblaciones. Aquí vemos el gráfico de los resultados de la ATR para las ondas 1 y 2 para sujetos de biología. La diferencia es muy pequeña en comparación con el total de 30 preguntas de biología. Y los histogramas de estas dos ondas muestran patrones muy similares», añadió.

Además, subrayó que su partido había preparado desde el principio diversas variantes en relación con los trabajadores extranjeros para anticiparse a estas violaciones.

«Así que hemos creado escenarios para crear diversas variaciones de las preguntas, luego también analizamos las condiciones regionales, etc. Así que, de hecho, no muestra que haya filtraciones de preguntas», enfatizó.

Anteriormente en la Comisión de RI de la RPD

En su presentación, encontró 4 casos relacionados con el uso de gadgets durante la TKA, 8 casos relacionados con la transmisión en vivo durante la TKA y 3 casos relacionados con la venta de TKA.