El Ministerio de Derecho fue aprobado por la gerencia PDIP DPP para 2025-2030

Yakarta, Viva – Gobierno a través de Ministerio de Derecho (Kemenkum) respaldó la gestión del Partido de Lucha demócrata indonesio (Pdip) Período 2025-2030.

Leer también: Los estudiantes de Kalimantan instaron a PDIP eliminar a Deddy Sitorus y Lasarus del DPR



Ministro de Derecho, Supratman Andi Agtas, acompañado por el Director General de Administración de Derecho General (Dirjen Ahu) del Ministerio de Derecho, Widodo, entregó dos Documentos de Decreto (SK) al Secretario General de PDIP Hasto Kristiyanto que estaba presente con un número con un número con un número. Gestión DPP en la oficina de Kemenkum, Yakarta, jueves 11 de septiembre de 2025.

Hasto fue acompañado por el administrador de DPP, Andreas Hugo Pareira, Komarudin Watubun, Adian Yunus Yusak Napitupulu, Yoseph Aryo Adhi Dharmo, Dolfie Ofp, y Sri Rahayu.

Leer también: Dijo Abdullah enfatizó que se evaluará el legislador del PDIP de Java Oriental, este es el objetivo





El Ministro de Menkum fue ratificado por la gestión del PDIP DPP para el período 2025-2030

«Earlier, the Minister of Law handed over two decree, namely the Decree of the Minister of Law of the Republic of Indonesia Number M.HH-1.AH.11.03 of 2025, concerning the ratification of changes in the Statutes and Bylaws of the Indonesian Democratic Party of Struggle and Decree of the Minister of Law of the Republic of Indonesia Number M.HH-13.Ah.11.02 of 2025, concerning the Ratification of Changes in Estructura, composición y personalianos La segunda y segunda lucha, al Director Gerente de la Impresión del Estado de la República de Indonesia «, explicó el presidente del DPP para la membresía y la organización de PDIP, Andreas Hugo Pareira en una declaración oficial, el jueves 11 de septiembre de 2025.

Leer también: PDIP respeta el decreto de la reorganización de Prabowo, Budi Gunawan: esa es la prerrogativa del presidente



Pareira explicó que hace unas dos semanas el DPP se registró en línea en la Dirección General de AHU y la integridad del archivo Hardpopy fue entregado por el notario designado por PDIP a la Dirección General de AHU.

Agregó, el fin de semana, el Director General de AHU informó que el archivo había sido procesado y el SK ya existía. Para que hoy el PDIP DPP acepte físicamente el decreto sobre la ratificación del PDIP DPP.

«El Secretario General transmitió sus saludos del Presidente General al Ministro que representó al Gobierno y al Secretario General que representa al Presidente del Presidente para recibir un decreto acompañado de una serie de gerencia. El Secretario General expresó su gratitud por la ratificación de la decreta de gestión relativa en poco tiempo. Apreciaba el sistema en línea en el Ministerio de Derecho.

Pareira reveló que el Ministerio de Derecho proporcionó servicios máximos en la entrega del Decreto de Gestión PDIP DPP para el período 2025-2030.

«El ministro transmitió sus saludos a la Sra. Megawati. El ministro también dijo que el ministerio intentó proporcionar servicios de manera rápida y fácil de un sistema en línea», dijo Pareira.



Ketum Pdip, Megawati Soekarnoputri inaugurado Hasto Kristiyanto se convierte en secretario general

«Con la presentación del Decreto del Ministro de Derecho, la gestión del PDIP DPP para el período 2025-2030 fue legítimo», continuó.

Como se sabe, el presidente de PDIP, Megawati Soekarnoputri, estableció la gestión del período 2025-2030 en el Congreso PDIP VI en Bali a principios de agosto.