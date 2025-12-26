El Ministerio de Defensa niega haber nombrado a la celebridad Ayu Aulia como equipo creativo

Jacarta – Ministerio de Defensa (Ministerio de Defensa) afirmó el celebridad ayu aulia no tiene ninguna tarea como equipo creativotanto estructural como no estructuralmente, en el ministerio.

Esta declaración fue hecha por el Jefe de la Oficina de Información de Defensa (Karo Infohan) del Ministerio de Defensa, general de brigada del TNI Rico Ricardo Sirait, en respuesta a una publicación viral en las redes sociales que decía que Ayu Aulia había sido nombrada miembro del equipo creativo del Ministerio de Defensa.

«El Ministerio de Defensa confirmó que Ayu Aulia no fue nombrada, no fue nombrada y no tuvo ninguna asignación como parte del equipo creativo del Ministerio de Defensa, ni estructural ni no estructuralmente», dijo Rico al confirmarlo. ENTRE desde Yakarta, el viernes.

Se sabe que Ayu Aulia subió un vídeo a través de su cuenta de redes sociales de Instagram, @ayuandiyantiluia, que contiene un resumen de sus actividades en un evento que incluye el título «Inauguración».

Aunque no especificó a qué inauguración se refería, en el vídeo Ayu Aulia parecía unirse a la fila. También hay un videoclip que muestra las palabras «Movimiento de defensa estatal para construir Indonesia».

Respecto a este asunto, Karo Infohan explicó que una de las organizaciones sociales en Yakarta efectivamente había realizado actividades dentro del Ministerio de Defensa hace algún tiempo.

Sin embargo, Rico enfatizó que Ayu Aulia fue invitada como parte del equipo creativo de la organización social, no como el equipo creativo del Ministerio de Defensa.

«Esta aclaración se hace para aclarar la información que se desarrolla en el espacio público. El Ministerio de Defensa agradece la atención y confirmación de los colegas de los medios de comunicación, gracias», dijo Rico. (Hormiga)