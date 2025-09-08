El Ministerio de Comercio llama a la implementación del éxito de IC-CEPA

Yakarta, Viva – Viceministro Comercio, Dyah Roro Esti dijo que había habido un aumento en el comercio entre Indonesia y Chile Desde la implementación de una asociación económica integral entre Indonesia y Chile, también conocido como Indonesia-Chile CEPA (IC-CEPA).

En el diálogo del «seminario de compromiso comercial de Chile-Indonesia», dijo que el aumento fue, por ejemplo, en el campo del comercio y la inversión, que se observó a partir del valor creciente de las exportaciones de los dos países después de la cooperación entre IC-CEPA.

«El crecimiento comercial bilateral anual promedio de alrededor de US $ 304 millones antes del acuerdo, a US $ 446 millones en el período posterior a la implementación», dijo Dyah Roro en el área de Senayan, Central Yakarta, lunes 8 de septiembre de 2025.

Viceministro de Comercio, Dyah Roro Esti, después de realizar un certijab en la Oficina del Ministerio de Comercio, Central Yakarta, martes 22 de octubre de 2024 Foto : Viva.co.id/mohammad yudha prasetya

El foro de diálogo que lleva el titular «Desbloqueo de oportunidades y sinergias de construcción» reúne a los compiladores de los líderes de políticas y comerciales, para profundizar la cooperación bilateral, explorar el potencial de la nueva colaboración y confirmar el papel de la confianza, la calidad y la innovación en la diplomacia económica.

En la misma ocasión, el viceministro de relaciones económicas internacionales, Chile, Claudia Sanhueza, enfatizó la importancia de las asociaciones comerciales inclusivas y sostenibles.

Según él, este diálogo es una plataforma estratégica para armonizar las prioridades económicas y alentar modelos comerciales que priorizan la diversificación, la sostenibilidad, la innovación y los beneficios mutuos.

«Esto confirma el compromiso de Chile de fortalecer la diplomacia económica en la región del sudeste asiático», dijo Claudia.

En el espíritu de colaboración, Claudia invitó a las partes interesadas indonesias a explorar cómo el gusto y la confianza pueden dar forma al futuro del comercio.

En el semestre I-2025, el valor de las exportaciones de Chile al mundo alcanzó casi US $ 52 millones o un aumento del 9.2 por ciento en comparación con el mismo período en 2024, con más de la mitad que alcanzaron los países asiáticos.

Los principales productos de exportación incluyen fruta fresca (fruta fresca) y mejillones (mejillones), que muestran un exceso de chile en la exportación de productos alimenticios de alta calidad y sostenibles. Las exportaciones de servicios también registraron el récord más alto, alcanzando casi USD 1.6 mil millones en exportaciones globales.

«El valor de las exportaciones a Indonesia en la primera mitad de este año solo registró alrededor de USD 35 millones, y eso mostró un gran potencial para un aumento en el comercio bilateral», dijo.