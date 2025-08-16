El Ministerio de Comercio dijo que el culpable del creciente concentrado de cobre HPE

Yakarta, Viva – Director general interino de comercio exterior Ministerio de ComercioTommy Andana dijo que el aumento en los precios de referencia de exportación (HPE) concentrado de cobre debido al aumento de la demanda global y los costos de producción.

Dijo que el HPE promedio para productos de concentrado de cobre (Cu ≥ 15 por ciento) para el período del 15-31 de agosto de 2025, se estableció en 4,658.55 dólares estadounidenses por tonelada métrica húmeda (WMT).

La posición fue registrada naik delgada 0.10 por ciento, en comparación con el primer período de agosto de 2025, que ascendió a 4,653.74 dólares estadounidenses por WMT.

«Además, el aumento de los precios de los minerales de seguimiento, como el oro en un 0.38 por ciento y la plata 0.13 por ciento atrae a los inversores para la inversión», dijo Tommy en su declaración el sábado 16 de agosto de 2025.

Ministro de Comercio, Budi Santoso, en la oficina del Ministerio de Comercio, Yakarta, lunes 17 de marzo de 2025 Foto : Viva.co.id/mohammad yudha prasetya

La determinación del HPE se describió en el decreto del Ministro de Comercio (KEPMENDAG) No. 1765 de 2025 con respecto al precio de la evaluación comparativa de exportaciones en productos mineros sujetos a derechos de exportación, que se estableció el 13 de agosto de 2025 y fue válido para el período 15-31 de agosto de 2025.

Tommy agregó, factor Otra causa del aumento en el concentrado de HPE de cobre se debe a la alta demanda de la industria electrónica, las joyas y las energía renovable, como los paneles solares.

El HPE de concentrado de cobre se determina en función de los aportes técnicos del Ministerio de Energía y Recursos Minerales (ESDM) que se refiere a los datos de London Metal Exchange (LME) para la Asociación de Mercado Bullio de Cobre y Londres (LBMA) para oro y plata.

La determinación de HPE se lleva a cabo creíble y transparente para proporcionar certeza comercial para los actores de la industria.

«HPE se determina a través de la coordinación del ministerio cruzado, incluido el Ministerio de Coordinación de Asuntos Económicos, el Ministerio de Comercio, el Ministerio de Recursos Energéticos y Minerales, el Ministerio de Finanzas y el Ministerio de Industria al considerar las condiciones objetivas y el desarrollo del mercado global», dijo.