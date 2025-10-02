El Ministerio de Bumno cambió oficialmente el estado de la Agencia de Configuración de Bumn

Yakarta, Viva – RPD RI celebró la sexta sesión plenaria de 2025-2026 Período de juicio en la sala plenaria, Nusantara II, el jueves 2 de octubre de 2025. En esa ocasión, el DPR ratificó oficialmente el proyecto de ley en la Cuarta Enmienda a la Derecho 19 de 2003 con respecto a las empresas estatales (bumn).

La Ley regula el cambio del Ministerio de SOES a la agencia Acuerdo Empresas estatales (BUNT BUM).

El plenario fue dirigido por el vicepresidente del Parlamento Indonesio, Sufmi Dasco Ahmad y asistieron 426 miembros del Parlamento.

«¿El proyecto de ley de la Cuarta Enmienda a la Ley número 19 de 2003 con respecto a las empresas estatales puede ser aprobada para ser aprobada como ley?» dijo Dasco.

Se registraron varios puntos de cambio registrados en la Cuarta Enmienda de la Ley de Bumn. Uno de los puntos interesantes es el estado del Ministerio de SOES, que ahora es la Agencia de Configuración de SOE (BP).

El Presidente del Comité de Trabajo (PANJA) leyó el punto de la revisión de la ley de bumn Andre Rosiade durante la Reunión de Trabajo de la Comisión de Representantes VI junto con la Secretaría del Ministerio de Estado (Kemensesneg), el Ministerio de PAN-RB y el Ministerio de Derecho.

Aquí hay 12 puntos de cambio en el cuarto cambio de la ley de bumn:

1. Regulaciones relacionadas con las instituciones que llevan a cabo tareas gubernamentales en el campo de Bumm con la nomenclatura de la Agencia de Regulación de Bumn, en lo sucesivo denominado BP BUMN;

2. Afirmación de la propiedad de las acciones de la serie de color DWI por el estado en BP Bumn;

3. Arreglo de la composición de acciones en las compañías de tenencia de inversiones y compañías matrices operativas en BPI y entre;

4. Regulaciones relacionadas con la prohibición de posiciones duales para el ministro y el viceministro de la Junta Directiva, Comisionados y la Junta de Supervisión de Bumn como seguimiento del número de decisión del Tribunal Constitucional 228/PUU-XXIII/2025;

5. Eliminación de las disposiciones de los miembros de la Junta de Comisionados y la Junta Directiva de Bumn no es un administrador estatal;

6. Arreglo del puesto de la Junta de Comisionados en la tenencia de inversión operativa de tenencia ocupada por profesionales;

7. SOE Reglamento de la Autoridad de Auditoría Financiera por BPK para aumentar la transparencia y la responsabilidad de la gestión financiera de Bumn;

8. Aumento de la autoridad de BP Bumn en la optimización del papel de Bumn;

9. Afirmación de la igualdad de género en los empleados de bumn que ocupan el cargo de Junta Directiva de Comisionados y Posiciones Gerentes en SOES;

10. Tratamiento fiscal de transacciones que involucran agencias, participación operativa, participación de inversiones o terceros regulados en regulaciones gubernamentales;

11. Configuración de Bumn BP Mastery of Mastery of Bumn, que se determina como una herramienta fiscal;

12. Establecer el mecanismo de transición para el estado de personal del Ministerio de SOES a las SOES BP y otros arreglos de sustancias.