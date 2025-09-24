El Ministerio de Bumn será la Agencia de Organización de Bumno

Yakarta, Viva – Vicepresidente del Parlamento Indonesio Sufmi Dasco Ahmad dice planes legales (Factura) Con respecto a la Cuarta Enmienda a la ley número 19 de 2003 sobre las empresas estatales (Bullido) reducirá el estado Ministerio de Bumno convertirse Agencia de organización de bumn.

Sin embargo, dijo Dasco, el Ministerio de SOES, no se fusionará con la Agencia de Gestión de Inversiones de Anagata Nusantara (BPI y Antara), sino aún como un organismo separado.

«Él (la agencia) es permanente. La agencia organizadora para empresas estatales, agencia organizadora de bumn», dijo Dasco en el complejo del Parlamento, Yakarta, el miércoles 24 de septiembre de 2025.

Además, Dasco explicó que la urgencia de la revisión de la Ley de Bumn se debió a que hasta ahora la función del Ministerio de SOES había sido tomada por BPI y Antara. En la actualidad, el Ministerio de Bumno solo funciona para ser una serie de reguladores de accionistas y aprueba el borrador de regulación de la Compañía (RPP).

«De modo que con estas consideraciones existe el deseo de reducir el estado del ministerio al cuerpo», dijo

Luego, la revisión de la ley de bumn también es acomodar o incluir una serie de decisiones del Tribunal Constitucional relacionados con las empresas estatales. Más tarde, la decisión con respecto al viceministro que tiene prohibido servir como comisionados de bumn también se incluirá en la revisión de la Ley.

«Basado en los aportes de la comunidad cuando se revisó la ley de bumn, fue una gran información sobre una serie de cosas allí, que finalmente pensaron que los amigos se revisaron», dijo Dasco

Dasco agregó que el parlamento indonesio trataría de hacer que la revisión de la ley de bumn se completara antes del cierre de este período de prueba, o antes del 2 de octubre de 2025.

«Ahora eso es lo que luego se discute ahora, veremos los resultados de la discusión», dijo.

Anteriormente informó, el presidente del parlamento indonesio, Puan Maharani, transmitió una serie de cartas presidenciales (sorpresas) recibidas por el liderazgo del DPR en la 5ª sesión plenaria de la República de Indonesia, el período de juicio I de 2025-2026.

«Respetamos la sesión del Consejo, debemos decir que el liderazgo del Consejo ha recibido cartas del Presidente de la República de Indonesia, a saber, como sigue», dijo Puan en sus comentarios, en el Edificio del Parlamento Indonesio, Complejo del Parlamento, Senayan, Central Jakarta, martes 23 de septiembre de 2025.

Estas cartas incluyen el número R-48/Pres/08/0825, 11 de agosto de 2025 y número R-61/Pres/09/2025, 19 de septiembre de 2025, candidatos para miembros de la Junta de Comisionados de la Corporación de Seguros de Depósitos (LPS).

Luego, número R-52/PRES/08/0825, 26 de agosto de 2025, proyecto de ley sobre diseño industrial, luego número R-53/Pres/08/2025, 26 de agosto de 2025, proyecto de ley civil de la ley civil, Número de letra R-58/Pres/08/2025, 27 de agosto, 2025 y número R-59/Pres/09/2025, 12 de septiembre, 2025, y regla completa (LBBP) (LBBP) de los países conocidos (LBBP) de los países infractores (LBB) (LBBP) de los países infractores (LBB) (LBBP). para la República de Indonesia.

Finalmente, número de carta R-62/Pres/09/2025, 19 de septiembre de 2025, el proyecto de ley sobre la Cuarta Enmienda a la ley número 19 de 2003 sobre empresas estatales.

Según Puan, toda la carta se procesará de acuerdo con las reglas. «Estas cartas tienen y serán seguidas de acuerdo con el Reglamento DPR Ri No. 1 de 2020 sobre las reglas y mecanismos que se aplican», explicó Puan.