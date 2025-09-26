El Ministerio de Bumn se disolvió para ser reemplazado por BPBumn, este es el proceso de transición

Yakarta, Viva -Envisión de la ley número 19 de 2003 sobre Bumn se confirma que elimina el estado Ministerio de Bumno. El ministerio es un estatus encantador para la Agencia de Regulación de Bumn (BPBumn) como una institución reguladora que rige a las empresas estatales.

Leer también: DASCO: El Ministerio de Bumno será la Agencia de Organización de Bumn



El Ministro de Derecho Supratman Andi Agtas afirmó, BPBumn seguirá siendo el accionista de la Serie A de Dwiwarna en un uno por ciento que representa al gobierno. Mientras que las acciones de la Serie B en un 99 por ciento se realizarán Danantara Como operador.

«En sí mismo el Ministerio de Bumno disueltocambiado a la configuración de bumn. Los deberes y las funciones son más o menos iguales, solo que ahora actúan como regulador «, dijo Supratman después de una reunión con la Comisión VI de la Cámara de Representantes en el área del Parlamento, Yakarta, viernes 26 de febrero de 2025.

Leer también: Cambios en el estado del Ministerio de SOES que se cree que está mediante la gobernanza



Supratman agregó, este cambio institucional fue parte de la mejora del material de la ley al tiempo que acomodaba la decisión del Tribunal Constitucional número 128/PUU-XXIII/2025 que prohibió al Ministro y al Ministro Adjunto como un puesto en Bumn.

«BPBumn es un regulador, mientras que y entre los operadores para llevar a cabo funciones comerciales», dijo.

Leer también: Eche un enfoque de colaboración y entre fondos de fideicomiso con la Fundación Gates para administrar la financiación inicial de US $ 100 millones este año



Explicó que se esperaba que la formación de BPBumn fortaleciera el gobierno de la Compañía Estatal, especialmente con la inclusión de la Agencia de Auditoría Financiera (BPK) que estaba limitada en la ley como agencia de examen.



Ministro de Derecho Supratman Andi Atgas en el Complejo del Parlamento, Senayan, Central Yakarta

«Con un buen gobierno, se espera que BPBumn juntos y entre el medio puedan crear una buena gobernanza para las empresas empresariales», dijo.

Sobre el mecanismo transiciónSupratman enfatizó que se describirán más regulaciones en una regulación presidencial. «Una vez que esté completo y promulgado, automáticamente la nueva institución será preparada por el MenPanRB junto con el Ministro de Estado a través de los Peres», dijo.

También enfatizó que el nombramiento del propio jefe del propio BPBumn era completamente la autoridad del presidente. Según él, el presidente puede nombrar funcionarios actuales o cifras externas de acuerdo con las regulaciones aprobadas.

Con respecto al período de transición, dijo que el Tribunal Constitucional dio dos años al Ministro y Viceministro que todavía estaba sirviendo en SOES antes de que la prohibición de posiciones duales estuviera en su totalidad.

Supratman también enfatizó que el destino de Perum-Perum, como Bulog, aún estará bajo BPBumn y se regulará aún más en una regulación presidencial. Además, el dividendo de las acciones de la Serie A administradas por BPBumn con la aprobación del Presidente también se regulará con más detalle en reglas derivadas.

«En esencia, más tarde todas las empresas estupendidas seguirán siendo las mismas», dijo.

Según él, se espera que la revisión de la ley de bumn responda los desafíos de la modernización de la gobernanza, asegurando la gestión de activos estatales más responsables, al tiempo que aumenta la contribución de las empresas estatales al bienestar de las personas.

Mientras tanto, anteriormente el presidente de la Comisión de la Cámara de Representantes, VI Anggia Ermarini, había confirmado que todas las facciones habían acordado los resultados de la discusión del panja Panja.

«Las ocho facciones en la Comisión VI pueden aprobar el proyecto de ley de la Cuarta Enmienda sobre la Ley de Bumn para ser llevadas a las conversaciones de segundo nivel en la sesión plenaria», dijo Anggia.

Por lo tanto, el proyecto de ley de bumn que contiene 84 artículos de esta enmienda fue aprobado oficialmente a nivel de comisión y luego llevado a la reunión plenaria del DPR para ser determinadas como ley. (Hormiga)