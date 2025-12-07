El Ministerio de Asuntos Sociales ayuda a las víctimas del desastre de Sumatra, por un valor total de 66 mil millones de IDR

Jacarta – El viceministro de Asuntos Sociales (Wamensos), Agus Jabo Priyono, dijo que su partido había desembolsado 66.000 millones de IDR para ayudar a las víctimas afectadas por las inundaciones y deslizamientos de tierra que afectaron a tres provincias, a saber Aceh, Sumatra Norte y Oeste de Sumatra. Dijo que el presupuesto se asignó para reservas de seguridad, alimentos, agua y ayuda. logística otro.

«Entonces el total ha sido dado Ministerio de Asuntos Sociales «Para asistencia social a las tres provincias, aproximadamente 66 mil millones de rupias hasta la fecha», dijo Agus Jabo a los periodistas en la zona central de Yakarta, el domingo 7 de diciembre de 2025.

Agus explicó que actualmente la situación de campo y la respuesta de emergencia aún están en curso. El gobierno también se adaptará a las necesidades existentes en el campo.



Asistencia logística del Jefe de Policía Nacional de la Policía de Aceh Tamiang

«Así que todavía está abierto, incluida la logística, la alimentación y el presupuesto», dijo.

Con un valor total de 66 mil millones de IDR, el partido todavía está tratando de asignar un presupuesto para las víctimas afectadas. desastre inundación. El Ministerio de Asuntos Sociales también irá a todas las ciudades y a todas las zonas afectadas por la catástrofe.

«Y hoy, ayer no habíamos entrado en Central Aceh y Bener Meriah, si Dios quiere, hoy podremos entrar y estableceremos cocinas públicas allí», dijo.

Agus Jabo explicó que la ayuda gubernamental a zonas aisladas afectadas por desastres se envió por vía aérea, mediante helicópteros y aviones Hércules.

«De hecho, como el acceso es limitado, la ayuda se distribuye por vía aérea, ya sea mediante helicópteros o aviones Hércules», afirmó.

Sin embargo, enfatizó que desde el 3 de diciembre de 2025, la ayuda se ha distribuido casi equitativamente a las zonas afectadas por el desastre en Sumatra. Sin embargo, hay varias zonas a las que todavía es difícil llegar.

«Pero a partir del 2 o 3 de diciembre, después de que los vehículos logísticos pudieran acceder a la ruta terrestre, la ayuda llegó casi por igual a las zonas afectadas por la catástrofe», afirmó.

También habló de su visita a Aceh para visitar a las víctimas del desastre por inundaciones. Admitió que la condición de Aceh en el momento de la revisión era bastante grave, porque no había electricidad y el suministro de agua potable se había reducido.