El Ministerio de Asuntos Interiores del hogar lanza un programa de datos para todos

Yakarta, Viva – Ministerio del Interior (Ministerio del Interior) a través de la Dirección General Dukcapil Lanzamiento del programa uno Datos a pesar de. Este programa se conoce como el apoyo del gobierno de Prabowo -Bibrán, específicamente relacionado con el alivio de la pobreza, la disminución de los retrasos en el retraso y el control de la inflación.

El Director General de Dukcapil, Teguh Setyabudi, enfatizó la necesidad de regulaciones claras en la gestión de datos. «Las regulaciones son clave. Sin reglas, la gobernanza no irá bien», dijo, citado el jueves 28 de agosto de 2025.

Según TEGUH, los datos de la población son la columna vertebral de la política pública. «Los datos de la población son muy estratégicos. Todos los ministerios, instituciones y gobiernos locales deben poder usarlos de manera óptima», dijo.

Se dice que Dukcapil está fortaleciendo el sistema a través de aplicaciones centralizadas, servidores más fuertes y nuevos planes de desarrollo de centros de datos. «Los sistemas y la infraestructura deben continuar mejorando. Si la red es débil, el servicio se verá interrumpido», explicó Teguh.

El aspecto de seguridad también es una gran preocupación en medio del aumento de la fuga de datos. «La seguridad es la número uno. Todas las instituciones de usuario deben seguir los estándares ISO 27001», dijo Teguh.

El acceso a los datos, continuó, no necesariamente se puede hacer sin un acuerdo de cooperación. «Para el gobierno y las instituciones sociales, no se cobra, sino para el sector privado, hay un arancel oficial que ingresa a PNBP», dijo.

Teguh recordó la importancia de la conciencia pública en la protección de los datos personales. «Proteja los datos personales, no comparta fácilmente a NIK o KTP con partes poco claras», ordenó.

Diputado de BPS Social Statistics, Ateng Hartono, agregó que los datos de población de Dukcapil se convirtieron en la base principal. «Los datos más centrales están en Dukcapil. Todos los ministerios e instituciones deben poder conectarse con él», dijo.

Según Ateng, la integración de datos debe basarse en una sola identidad. «Con Nik, se pueden elaborar datos en BPS y otros ministerios. Los datos serán más ricos y administrados», explicó.

Cerró con énfasis de que uno de los datos no es un trabajo instantáneo, sino un esfuerzo a largo plazo que requiere colaboración. «Este es un proceso continuo con una evaluación periódica. La colaboración es el requisito principal», concluyó Ateng.