El Ministerio de Asuntos Exteriores reveló que el diplomático indonesio asesinado en Perú recibió un disparo después de tomar dinero del cajero automático, ¿una víctima de robo?

Yakarta, Viva – Viceministro de Asuntos Exteriores (Wamenlu) Indonesia Anis Matta declaró que su ministerio no ha recibido un informe relacionado con la supuesta intimidación del Zetro Leonardo Purba, diplomático Embajada de la República de Indonesia (Embajada de Indonesia) La víctima tiroteo en cinco, Perú.

Respondiendo a la pregunta del equipo de medios Después de una reunión de trabajo con la Comisión de la Cámara de Representantes I en el complejo Senayan, Yakarta, el martes, el viceministro dijo que la información obtenida hasta ahora era solo el hecho de que Zetro Leonardo Purba, un joven Kanselerai Segan en la Embajada Indonesia.

«Todavía no, excepto que el incidente tomó dinero de un cajero automático. Así que esto es similar al robo, pero estamos esperando los resultados del informe final. Esto es solo un informe temporal», dijo.

Wamenlu enfatizó que el Ministerio de Asuntos Exteriores de Indonesia siempre se comunicará con el Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú para investigar inmediatamente el caso de asesinato.

En la misma ocasión, Wamenlu Arrmanatha C. Nasir explicó que Zetro fue disparado por una persona desconocida cuando la víctima se dirigió a su residencia ubicada en Lince, Lima.

Zetro, el padre de tres hijos, fue trasladado al hospital por la policía local, pero la mala suerte de que su vida estuviera más allá de la ayuda.

«Respondiendo a esto, la embajada indonesia en Perú se coordinó inmediatamente con la autoridad de seguridad local y solicitó que este caso fuera investigado de inmediato a fondo. Y si se conociera al culpable, para que sería castigado severamente de acuerdo con la ley aplicable en Perú», dijo Wamenlu Tata, su apodo.

El viceministro también dijo que actualmente el cuerpo de Zetro estaba siendo autopsiado considerando que el incidente del tiroteo era un acto criminal. Después de que se complete el proceso de la autopsia, que se espera que tome cinco días hábiles, el Ministerio de Asuntos Exteriores facilitará el regreso del cuerpo de Zetro al país.

El ministro de Relaciones Exteriores, Sugión, dijo Wamenlu, también se ha comunicado directamente con el Ministro de Relaciones Exteriores de Perú para que el caso se maneje en serio y la investigación se lleva a cabo abiertamente.

«Y para que el culpable pueda ser capturado de inmediato y dado el peso del peso de acuerdo con el castigo en Perú», agregó.

Zetro, murió después de ser víctima del tiroteo en cinco, lunes por la noche, 1 de septiembre, hora local.

Según los informes de los medios locales, Panamericana Television, que fue monitoreado en Yakarta el martes, el personal de la Embajada de Indonesia murió después de que alguien desconoce a unos pocos metros de su residencia en Lince, Lima.

Y de la información de la policía local, Zetro acaba de llegar a Perú para su tarea hace cinco meses. Era conocido por haber servido en el consulado del consulado indonesio Melbourne, Australia.

La policía local y el equipo forense local han llevado a cabo una escena del crimen (TKP) en el lugar de Zetro encontrado muerto. Según la información de los medios locales, la Embajada Indonesia en Lima ha coordinado con el Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú con respecto a este incidente. (Hormiga)