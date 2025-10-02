El Ministerio de Asuntos Exteriores reveló la condición de los ciudadanos indonesios que son miembros del viaje global de Sumud Flotilla

Yakarta, Viva – El Ministerio de Asuntos Exteriores (Ministerio de Asuntos Exteriores) aseguró la seguridad de los ciudadanos indonesios Muhammad Husein, quien se unió al envío Flotilla Global Sumud.

Leer también: Obstetra obsceno en Garut fue sentenciado a 5 años de prisión



«En este momento, el hermano de Husein está en un crucero a Chipre. Basado en la comunicación al 2 de octubre de 2025, las condiciones en cuestión están en buenas condiciones», dijo el jueves el Director de Protección de Ciudadanos Indonesios, Ministerio de Asuntos Exteriores, Judha Nugraha en su declaración en Yakarta.

Judha enfatizó que el Ministerio de Asuntos Exteriores continuó monitoreando y estableciendo la comunicación con los ciudadanos indonesios que se unieron al Sailage Global Sumud Flotilla.

Leer también: Un barco global de flotilla Sumud logró penetrar en las aguas de Gaza





El militar israelí emboscó el barco activista global Sumud Flotilla en Gaza Waters

«La embajada indonesia en Roma, que tiene un área de trabajo en Chipre, ha desplegado oficiales en Chipre para proporcionar la asistencia necesaria», agregó.

Leer también: 20 GAZANES fueron asesinados, Israel Ultimatum Gaza City: vete o muera



Husein a través de cargas en su cuenta de Instagram, el jueves, también confirmó que estaba en buenas condiciones y que estaba tratando de ir a una ubicación más segura.

«Alhamdulillah, actualmente estamos en el observador, el barco de verano y Shireen, en buenas condiciones», dijo.

«Continuamos tratando de ir a una ubicación más segura para ahorrar documentos y pruebas de delitos. Israel Durante la misión global de Sumud Flotilla «, continuó.

El activista señaló que desde el miércoles por la noche hasta ahora, Israel han sido interceptados por 22 barcos de flota, mientras que se confirmó que otros 18 barcos perdían rastreo. No solo eso, el sistema de rastreador global Sumud Flotilla tampoco funcionó correctamente debido a los trastornos de comunicación llevados a cabo por los israelíes.

«Hasta ahora, nuestros amigos que fueron secuestrados por Israel eran desconocidos. Supuestamente fueron llevados al puerto de Ashdod, Israel», dijo.

También pidió que el pueblo indonesio no esté cansado para continuar orando y emitir un sonido porque la lucha no estaba terminada.

«Hasta el bloqueo Gaza Perforado, hasta que se rompió el silencio del mundo hacia Gaza, y hasta que Palestina fue verdaderamente independiente «, dijo.

Según el organizador de la actividad el jueves el jueves el jueves el jueves el jueves el jueves el jueves los 223 activistas internacionales que estaban en el convoy de ayuda a Gaza fueron detenidos por las fuerzas israelíes, según el organizador de la actividad.

Global Sumud Flotilla a través de la cuenta X, declaró que se han confirmado que 15 barcos son atacados por las fuerzas israelíes desde el miércoles por la noche, 1 de octubre, mientras que es probable que otros ocho barcos sean atacados.

La flotilla compartió el nombre y la ciudadanía de 223 activistas en el barco que fue atacado a través de Instagram, y la situación que se desarrolló desde el campo hasta la fecha. (Hormiga)