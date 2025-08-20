El Ministerio de Asuntos Exteriores reveló la causa de la muerte de los ciudadanos indonesios en Camboya

Yakarta, Viva – Ministerio de Asuntos Exteriores (Ministerio de Asuntos Exteriores) RI dice una persona Ciudadano indonesio De Camboya Murió a causa de una sobredosis de drogas que causa complicaciones agudas y hepatitis (envenenamiento en el hígado).

«Según la declaración oficial del hospital y la policía camboyana, el fallecido murió por una sobredosis de drogas que causó complicaciones agudas y hepatitis», dijo el director de protección de los ciudadanos indonesios (PWNI) del Ministerio de Asuntos Exteriores de Indonesia, Judha Nugraha cuando se contactó cuando se contactó Entre en Yakarta, miércoles.

El director de PWNI dijo que el caso de los ciudadanos indonesios indonesios que murieron en Camboya comenzó con quejas de la familia de la víctima al Ministerio de Asuntos Exteriores de Indonesia en mayo de 2025, y el 31 de mayo de 2025, el Ministerio de Asuntos Exteriores se había comunicado directamente por teléfono con la persona interesada.



Director de Protección de Ciudadanos Indonesios y Ministerio de Asuntos Exteriores de BHI, Judha Nugraha Foto : Antara/Azmi Samsul Maarif

«De acuerdo con la explicación, NA dijo que dejó Indonesia por sus propios deseos debido a los problemas familiares que enfrentaba», dijo Judha.

Según él, la persona interesada fue con un ciudadano británico que conocía la familia desde Indonesia, y mientras estaba en Camboya, no trabajó.

«Basado en la evaluación realizada, en ese momento NA estaba en buenas condiciones, tenía libertad de movimiento y no aceptaba amenazas o violencia que condujeron a presuntos actos penales o TPPO», dijo.

Judha dijo que su partido había ofrecido mediación de víctimas con su familia, pero se negó y le pidió al gobierno que respetara su elección porque era un adulto, podía tomar sus propias decisiones y viajar legalmente.

También enfatizó que el esfuerzo de manejo había sido entregado por el Ministerio de Asuntos Exteriores a las familias en Indonesia.

El 8 de agosto de 2025, continuó Judha, el Ministerio de Asuntos Exteriores recibió información de que fue tratado en el Hospital Siem Reap, su condición empeoró hasta un coma el 11 de agosto, y finalmente murió el 12 de agosto a las 10:20 hora local.

El Ministerio de Asuntos Exteriores ha visitado la casa del ciudadano indonesio en Deli Serdang para transmitir las condolencias y explicar los pasos de manejo que se están llevando a cabo y se llevarán a cabo, incluida la entrega de notas diplomáticas a las autoridades camboyanas para investigar el incidente de sobredosis.

«En la actualidad, el cuerpo de NA ha sido llevado a la Casa Ferferal en Phnom Penh para su posterior procesamiento. El Ministerio de Asuntos Exteriores a través de la Embajada Indonesia en Phnom Penh continuará coordinando con las autoridades camboyanas y familiares para garantizar el mejor manejo para los fallecidos», dijo Judha.

Anteriormente, un ciudadano indonesio de Deli Serdang, North Sumatra, murió en el Hospital Siem Reap, Camboya, el 12 de agosto de 2025.

La familia dijo que afirmó realizar una entrevista de trabajo en un banco en mayo de 2025, luego se sabía que la persona en cuestión ya estaba en Bangkok, Tailandia, y a principios de agosto, el Ministerio de Asuntos Exteriores contactó a la familia con respecto a la condición en cuestión. (Hormiga)