El Ministerio de Asuntos Exteriores revela la condición de 134 ciudadanos indonesios en Nepal





Yakarta, Viva – portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores (Ministerio de Asuntos Exteriores) Ri Vahd Nabyl A. Mulachola dijo que su fiesta había coordinado con autoridad Nepal Para asegurar 134 Ciudadano indonesio En ese país en una condición segura.

«Como un paso rápido, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Indonesia Embajada de Indonesia Dhaka ha coordinado con las autoridades locales para garantizar que 134 ciudadanos indonesios en Nepal estén en condiciones seguras «, dijo Nabyl a través del mensaje de video en Yakarta el viernes.

Nabyl explicó que actualmente la embajada indonesia en Dhaka también se ha contactado con los ciudadanos indonesios, tanto aquellos que se establecieron en Nepal como en los que llevaron a cabo el turismo o asistieron a reuniones internacionales en la capital de Katmandú, Nepal.

«La embajada indonesia en Dhaka se ha puesto en contacto con los ciudadanos indonesios en Nepal para garantizar que su paradero esté en una condición segura», dijo.

Además, la embajada indonesia en Dhaka también ha emitido una apelación de que los ciudadanos indonesios en Nepal evitan la ubicación que es un punto de demostración y siempre está atento.

«Para proporcionar más protección, la embajada indonesia también proporciona línea directa 24 horas para ellos «, dijo.

La embajada de Indonesia también ha coordinado con las autoridades locales para ayudar a los ciudadanos indonesios que tienen dificultades para acceder al aeropuerto porque el camino está cerrado para que puedan regresar a su patria de manera segura.

Según Nabyl, hasta ahora el Ministerio de Asuntos Exteriores de Indonesia todavía seguía cuidadosamente los desarrollos en Nepal. (Hormiga)

