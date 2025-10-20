El Ministerio de Asuntos Exteriores registra 10.000 casos de estafas en línea que involucran a ciudadanos indonesios desde 2020, tentados por altos salarios

Jacarta – Ministerio de Asuntos Exteriores (Ministerio de Asuntos Exteriores) RI registró más de 10.000 casos fraude atrevido (estafa en línea) involucra al perpetrador ciudadano indonesio Esto ocurre desde 2020 y también se han registrado casos en los que los perpetradores actuaron en lugares tan lejanos como Sudáfrica.

Lea también: ¡Hallazgos sorprendentes! Investigadores revelan nuevos hechos sobre el monte Padang



La directora de Protección de Ciudadanos Indonesios del Ministerio de Asuntos Exteriores de Indonesia, Judha Nugraha, afirmó que los ciudadanos indonesios implicados se encontraban inicialmente sólo en Camboya, pero luego se extendieron a otros siete países de la región del Sudeste Asiático, así como a tres países fuera del Sudeste Asiático.

«Los tres países fuera del Sudeste Asiático son Sudáfrica, Bielorrusia y también los Emiratos Árabes Unidos, y el patrón es el mismo», dijo Judha en una reunión con los medios en Yakarta el lunes.

Lea también: Serie de casos de corrupción fenomenales desmantelados un año de la administración de Prabowo, atrapan a Nadiem Makarim con Ebenezer





Ilustración de fraude en línea.

Dijo que no todos los 10.000 casos involucraban a ciudadanos indonesios que fueron víctimas de actos criminales de trata de personas (TPPO), pero también había quienes aceptaron voluntariamente trabajos en sindicatos de fraude en línea.

Lea también: Llamando a Trump ‘narcotraficante’, el presidente Petro: Colombia nunca ha sido grosera con Estados Unidos



«De los 10.000 que tenemos en nuestros registros, sólo alrededor de 1.500 son víctimas de trata de personas», añade Judha.

«Se sabe que el atractivo de los altos salarios es el principal factor por el cual los ciudadanos indonesios están dispuestos a involucrarse en fraudes en línea», afirmó. De hecho, se descubrió que los ciudadanos indonesios que ya trabajaban en lugares decentes en el extranjero en realidad cambiaron al sector del fraude en línea debido a ofertas salariales más altas.

El Director del Ministerio de Asuntos Exteriores de Indonesia también reveló que hubo reincidentes que repitieron su participación en actividades de fraude en línea después de ser repatriados con ayuda del gobierno a la República de Indonesia.

«Por ejemplo, en el caso de Sudáfrica, nos ocupamos de ciudadanos indonesios de Laos y Camboya. Los enviamos de regreso a Indonesia, pero en lugar de eso partieron nuevamente hacia Sudáfrica a través de un país de tránsito», dijo Judha.

Admitió que hay varios casos de reincidentes que se vieron «obligados» a volver al fraude en línea después de ser devueltos a Indonesia porque recibieron amenazas o estaban endeudados, especialmente si eran víctimas de trata.

Sin embargo, para los autores de fraudes en línea que elijan voluntariamente este trabajo, Judha advirtió que podrían ser castigados por trabajar en sectores prohibidos por la ley en Indonesia.