El Ministerio de Asuntos Exteriores de Indonesia condenó fuertemente el plan de Israel Caplok Gaza: una violación grave de la Carta de la ONU

Yakarta, Viva – El Ministerio de Asuntos Exteriores de Indonesia (Ministerio de Asuntos Exteriores) condenó fuertemente la decisión unilateral Israel Para dibujar un camino completo GazaPorque es contrario al derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas (ONU).

«Indonesia condenó fuertemente la decisión unilateral de Israel de hacerse cargo de Gaza», dijo Ministerio de Asuntos Exteriores RI En las redes sociales x sábado 9 de agosto de 2025.

Según el Ministerio de Asuntos Exteriores de Indonesia, las acciones de Israel son una grave violación del derecho internacional y la Carta de la ONU, la acción también empeoró la perspectiva de la paz en el Medio Oriente y la crisis humanitaria en Gaza.

El Ministerio de Asuntos Exteriores enfatizó que Indonesia continúa brindando constantemente pleno apoyo al país. Palestina La independencia y el soberano están en línea con las soluciones de dos países que se realizan colectivamente a través de tres pasos principales.

«(I) Reconocimiento del estado palestino por todos los países, (ii) terminación de violencia y alto el fuego, y (iii) la determinación del futuro de Palestina por parte del pueblo palestino», dijo

Anteriormente, el gabinete israelí aprobó el plan PM de Israel Benjamin Netanyahu Para llevar a cabo operaciones militares completas en la Franja de Gaza, en medio de un punto muerto en negociaciones con el grupo de resistencia palestina, Hamas

El plan es apoyado por el líder israelí Benjamin Netanyahu e implicará el despliegue de cinco divisiones militares de las FDI. Se estima que la operación militar dura cinco meses e incluye la transferencia de aproximadamente un millón de palestinos de la ciudad de Gaza.