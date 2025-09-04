El Ministerio de Asuntos Exteriores asegura que los oficiales de policía de Perú «todo fuera» sean investigados por el personal de la Embajada Indonesia

Yakarta, Viva – El Ministerio de Asuntos Exteriores de Indonesia (Ministerio de Asuntos Exteriores) declaró que la autoridad de Perú había comenzado investigación incluida la obtención de registros relacionados con los casos tiroteo quien mató al personal La embajada indonesia en cinco Zetro Leonardo Purba El lunes 1 de septiembre de 2025.

El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Vahd Nabyl A. Mulachola, dijo que la embajada indonesia en Lima había coordinado intensivo con las autoridades policía Perú para supervisar el proceso de investigación para obtener motivos y descubrir el tiroteo de Zetro.

«En la actualidad, la policía está haciendo varios esfuerzos, incluso reuniendo pruebas y asegurando grabaciones de cámaras de vigilancia de la escena», dijo Nabyl en un comunicado transmitido el jueves 4 de septiembre de 2025.

Según él, los cinco policías habían coordinado con la oficina del fiscal local para investigar este evento y también habían proporcionado supervisión y guardia adicional a la familia Zetro.

El Ministerio de Asuntos Exteriores también aseguró que el proceso de autopsia contra el cuerpo de Zetro se llevara a cabo el 2 de septiembre. «Con suerte, el regreso del cuerpo se puede hacer esta semana», dijo, agregó.

Además, el gobierno indonesio a través de la embajada de Indonesia en Lima ha entregado una nota diplomática al Ministerio de Asuntos Exteriores para solicitar que «el proceso de manejo de este caso reciba gran atención», dijo Nabyl.

El ministro de Asuntos Exteriores de Indonesia, Sugión, también se ha comunicado directamente con el Ministro de Asuntos Exteriores, Perú Elmer Schiser, para alentar el proceso de investigación a funcionar de manera transparente, rápida y exhaustiva hasta la etapa de repatriación del cuerpo al país.

Zetro Leodard Purba, un joven canciller de la embajada indonesia en Lima, fue asesinado a tiros por una persona desconocida cerca de su residencia el lunes (1/9) hora local.

En respuesta al incidente, el viceministro de Asuntos Exteriores (Wamenlu) Anis Matta dijo que su partido evaluaría inmediatamente el esquema de protección para diplomáticos y personal que fueron colocados en el extranjero.

«Definitivamente será una lección, por lo que el caso de que aprenderemos a aumentar la protección para nuestros diplomáticos en el extranjero», dijo Anis después de una reunión de trabajo con la Comisión de la Cámara de Representantes I en el Complejo Senayan, Yakarta, el martes (2/9).

En la misma ocasión, el viceministro de Indonesia, Arrmanatha Nasir, dijo que la presidenta de Perú, Dina Boluarte, había prometido arrestar a los perpetradores del personal de la Embajada Indonesia.

«El presidente de Perú conoce este incidente y ha prestado atención personal», dijo Wamenlu Tata. (hormiga)