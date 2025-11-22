El Ministerio de Agricultura se prepara para igualar la producción de pollos y huevos fuera de Java, aquí está la estrategia

Jacarta – Dirección General de Ganadería y Sanidad Animal, Ministerio de Agricultura (Ministerio de Agricultura) preparar medidas para igualar la producción de carne pollo Y huevo fuera de la isla de Java. Este esfuerzo se hizo para reducir las disparidades de precios y mantener la estabilidad de la oferta nacional.

Así lo transmitió el Director General de Ganadería y Sanidad Animal del Ministerio de Agricultura, Agung Suganda, durante un taller con el tema «Transformación de la avicultura nacional: optimización de 20 billones de fondos hacia la independencia alimentaria» en la Facultad de Ganadería de la UGM, Sleman Regency, Región Especial de Yogyakarta, el sábado 22 de noviembre de 2025.

«El gobierno ahora está fomentando la distribución equitativa de la carne de pollo y la producción de huevos fuera de Java», dijo Agung.

Dijo que la producción de huevos en Indonesia alcanza actualmente los 6,2 millones de toneladas y la carne de pollo ronda los 3,8 millones de toneladas al año, por lo que todavía es suficiente para las necesidades nacionales. Aun así, admitió que el 63 por ciento de la producción de estos dos productos básicos se produjo en la isla de Java como ecosistema ganadero que se desarrolló primero.

«Porque es un ecosistema que se ha ‘establecido’ en la isla de Java», afirmó.

Como esfuerzo por la igualdad, según Agung, el gobierno se está preparando para desarrollar centros de producción de gallinas ponedoras y pollos de engorde en varias regiones.

La primera etapa estuvo dirigida a varias provincias, como Aceh, Riau, Sumatra del Sur, Lampung, Kalimantan Occidental, Kalimantan Oriental, Nusa Tenggara Occidental, Nusa Tenggara Oriental, Papúa del Sur y Java Oriental.

Aparte de eso, el Ministerio de Agricultura también se está preparando para fortalecer la transformación integrada del pollo para apoyar este desarrollo.

El programa incluye la construcción de 323 instalaciones industriales de pollo, desde el cultivo, el sacrificio hasta el almacenamiento en frío, lo que está en línea con el plan de utilizar un presupuesto de 20 billones de IDR para apoyar la integración y modernización del sector avícola.

Este esfuerzo está dirigido a hacer realidad el concepto de «Cada isla es independiente de las proteínas» para que el suministro de proteína animal en varias regiones pueda realizarse desde sus respectivas regiones.

Según Agung, el precio nacional medio de la carne de pollo ronda actualmente las 38.000 IDR por kg o aún por debajo del precio de referencia fijado por el gobierno en 40.000 IDR por kg.

«Para los huevos, está ligeramente por encima del precio de referencia, que es de alrededor de 30.300 IDR, el máximo es de 30.000 IDR a nivel nacional porque hay varias regiones, especialmente en el este de Indonesia, donde el precio de los huevos a nivel del consumidor está por encima de 30.000 IDR», dijo.