El Ministerio de Agricultura enfatiza la impresión de los campos de arroz de las personas como una solución al cambio masivo de las funciones de la tierra

Yakarta, Viva – Ministerio de Agricultura (Kementan) Asegurar el programa de impresión Arrozal Gente (CSR) tiene enormes beneficios para el bienestar agricultor y también los intereses del estado. Especialmente para aumentar la capacidad de producción de alimentos en la realización de la autosuficiencia alimentaria de manera sostenible.

Leer también: La formación del comité especial se considera una forma de gravedad del gobierno para resolver conflictos agrarios



El Director General interino de tierras y riego agrícola (Dirjen Lip) Hermanto reveló, una disminución en el área de campo de arroz debido a la conversión de la tierra. Además, las crecientes necesidades de alimentos en el futuro como resultado del creciente número de población y crecimiento económico deben considerarse como el principal indicador por qué el gobierno implementa el programa de impresión Rakyat Sawah.

«La transferencia de funciones de tierras que son muy masivas hace que el programa de impresión de campo de arroz sea una solución apropiada, tanto en el medio como a largo plazo para aumentar la capacidad de la producción nacional de arroz como se esperaba juntos de acuerdo con la gran visión del Sr. Presidente Prabowo Subianto al Sr. Ministro de Agricultura y el Vice Ministro», se citó a Hermanto a partir de su declaración, domingo 28 de septiembre, 2025.

Leer también: Día nacional de agricultores, jefe de policía de RIAU, escucha a los agricultores confiar en el precio del fertilizante al acceso al mercado



Dijo que CSR Porgram en el centro de Kalimantan fue suavemente. No hay signos de estancados y mucho menos tener el potencial de fallar porque la implementación aún continúa progresando. Donde antes de los agricultores también sentían el período de cosecha para aumentar sus ingresos.



Plantación de arroz en nuevos campos de arroz desarrollados por el gobierno

Leer también: CAK IMIN HISTORIA: 7 años gritados sobre fertilizantes en el DPR, sin resultados



«Las instrucciones técnicas son claras, la comunidad administra y aquellos que disfrutarán de los resultados. Del mismo modo con el progreso del trabajo de la RSE que está creciendo rápidamente. No hay estancado o fallado, todo sale bien», dijo Hermanto.

Para obtener información, el campo de arroz se basa en el decreto del Ministro de ATR/Jefe de BPN Número 446.1/SK-PG.03.03/V/2024 con fecha del 31 de mayo de 2024 con respecto a la determinación del área nacional de campo de arroz de 2024 que alcanza 7,384,341 hectáreas. Mientras que en la provincia central de Kalimantan, el área alcanza las 100.963 hectáreas.

Como un paso concreto para apoyar el programa de impresión de campo de arroz en el centro de Kalimantan, el gobierno también ha proporcionado la facilitación de semillas, fertilizantes y asistencia de maquinaria agrícola a agricultores y grupos de brigadas de alimentos.

A partir del recuento temporal de la gestión del cultivo de arroz de aproximadamente 200 hectáreas por cada grupo de brigada de alimentos que consta de 15 personas, capaz de generar ingresos/ganancias por persona más de 10 millones por mes, como resultado del desarrollo del cultivo de arroz utilizando tecnología de mecanización.

«Si observamos el progreso desde donde está el fracaso. Los campos de arroz impresos son útiles y claramente dan ganancias a los agricultores. Por lo tanto, espero que todas las partes ayuden y apoyen el desarrollo de la comida de nuestra gran nación. Recuerde que la autosuficiencia está frente a nuestros ojos, nos dé cuenta de la colaboración y la sinergia», explicó.