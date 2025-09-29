El miembro fundador de Eagles Bernie Leadon firma con Warner Chappell Music

Música de Warner ChappellEl brazo de publicación de música de Warner Music Group, anunció hoy la firma de Águilas miembro fundador Bernie Leadon a un acuerdo de publicación mundial a largo plazo.

«He estado asociado con Warner Chappell y el resto de Warner Music desde 1971», dijo Leadon en un comunicado. «Estoy encantado de renovar mis conexiones con ellas ahora en este punto del siglo XXI. Warner Chappell y Warner Music siempre han estado en el pináculo del apoyo a los compositores y otros creadores musicales, y esa realidad sigue siendo muy evidente en el liderazgo y el personal actuales. Mi sincero agradecimiento a todos ellos».

El Salón de la Fama del Rock and Roll está programado para lanzar su primer álbum en solitario en más de dos décadas, «Too Late to Be Cool», el 10 de octubre. Más recientemente, Leadon fue un cartel en el Americanafest en Nashville, Tennessee.

Guy Moot, copresidente y directora ejecutiva de WCM, y Carianne Marshall, copresidenta y directora, dijo: «No es exagerado decir que gran parte de la música que llamamos Americana hoy debe una profunda deuda con la inspiración de cruce de Bernie. Las águilas para sus innumerables colaboraciones con otros artistas.

Greg Sowders, SVP, A&R y Catálogo, WCM agregó: «Como músico maestro, compositor y miembro del Salón de la Fama del Rock and Roll, Bernie me inspiró a comenzar mi primera banda real. Y ahora como su editor de música, continúo inspirado por su escritura y tocando, particularmente por su nuevo álbum para ser genial. Su leyenda continúa».

+ + A2IM (La Asociación Americana de Música Independiente), anuncia hoy que Ian Harrison ha sido nombrado Director Ejecutivo a partir del 1 de octubre. Harrison sucede al Dr. Richard James Burgess, quien renunciará a fines de este año.

Harrison trae más de 20 años de liderazgo en el sector musical independiente, más recientemente como vicepresidente ejecutivo de discos sin esperanza. Durante dos décadas, ayudó a transformar la etiqueta de un pequeño independiente en una potencia reconocida a nivel mundial. Su trabajo como parte de la Fundación Hopeless (Sub City) ha recaudado más de 3.5 millones de dólares para una variedad de organizaciones benéficas de salud mental y de salud mental.

Además de su liderazgo de etiqueta, Harrison ha sido un contribuyente de larga data a A2IM y la comunidad independiente más amplia. Ha participado activamente con A2IM desde 2012 como miembro del Comité de la Semana de la Indie, cinco veces orador y mentor.

«La comunidad independiente es más fuerte y más dinámica que nunca, pero también enfrenta desafíos aceleradores que probarán nuestra resistencia y adaptabilidad. A2IM existe para garantizar que nuestros miembros puedan crecer independientemente frente a estos cambios y prosperar en sus propios términos.

+ + Carlos «Charly» Pérez ha anunciado el lanzamiento de Estudio VIISu nueva firma especializada en comunicaciones, relaciones públicas, entretenimiento, así como la producción de experiencias y eventos. El proyecto se lanza junto con una alianza estratégica activa con Warner Music Latina, centrada en desarrollar nuevos talentos y fortalecer la lista de artistas de la compañía. Esta colaboración sigue siendo no exclusiva, permitiendo espacio para nuevas oportunidades y asociaciones.

La firma tiene su sede en los Estados Unidos, Puerto Rico y también está operando en México, el resto de América Latina y España. Studio VII apoya a artistas, marcas y proyectos culturales desde el concepto hasta la ejecución, entregando campañas de alto impacto, eventos personalizados y activaciones estratégicas en mercados clave.

«Studio VII representa un nuevo capítulo profesional que me permite continuar desarrollando proyectos a través de una estructura independiente, al tiempo que mantiene mi colaboración con Warner Music Latina en iniciativas estratégicas», dijo Pérez.

+ + Comunidades en las escuelas de Tennessee (Cistn) hoy reconocido Agencia de artistas creativos (Caa) y el Fundación Familia de Scarlett por su apoyo de larga data en su desayuno de recaudación de fondos «All In For Kids».

CAA, la agencia de entretenimiento y deportes líderes del mundo, recibió el «Premio All In For Kids», que reconoce a un partidario u organización de CISTN que ha dado generosamente tiempo y recursos para avanzar significativamente en la misión de la organización sin fines de lucro de garantizar que todos los estudiantes tengan el apoyo que necesitan para tener éxito en la escuela y en la vida. John Huie, agente de música y socio fundador de CAA Nashville, aceptó el premio en nombre de la agencia.

«Hace 20 años, nuestros fundadores de CAA Nashville no solo reconocieron, sino que actuaron sobre la importancia de liderar y brindar apoyo a iniciativas destinadas a crear un sistema de educación pública más resistente y equitativa en Nashville», dijo Colby Gallahar, gerente de la Fundación CAA. «A través de nuestra asociación con Cistn, seguimos comprometidos con el tiempo y los recursos de voluntariado para garantizar que los estudiantes reciban la mejor educación posible, protegiendo sus sueños de convertirse en futuros líderes comunitarios, educadores, socorristas y más!»

La Fundación Familia Scarlett fue reconocida con el Premio de Defensa de Alice Chapman, nombrado en honor al liderazgo y legado de la difunta Alice Chapman, miembro de la Fuerza de Tarea Fundadora de Cistn que se desempeñó como Presidenta de la Junta. Tara Scarlett, la presidenta inmediata de la Junta de Cistn, aceptó el premio en nombre de su familia.