El miembro del Salón de la Fama da a Bold Marcus Mariota, Jayden Daniels Take

Si no fuera por Jayden Daniels, Marcus Mariota sería el mariscal de campo titular para el Comandantes de Washingtony uno altamente efectivo. Eso es según un miembro del Salón de la Fama, que es uno de los mejores en jugar el puesto.

El diputado de Hot Take About Daniels proviene del ganador del Super Bowl Kurt Warner. Una vez en los controles para los famosos ‘El mejor espectáculo en el césped‘Warner reconoció a Mariota «puede no ser un titular en todos los sistemas, ¡pero está en el sistema correcto en Washing y creo que si JD no fuera allí, sería un titular sólido en la NFL allí!»

En este momento, mis dos diseñadores/llamadas de juego favoritos son #Shanesteichen Y #Kliffkingsbury… ¡La mayoría son buenos conceptos sólidos que conectan y tienen respuestas para QB! ¡Realmente disfruta aparecer en su cinta y me gustaría jugar para ellos! En una nota al margen – #MarcusMarto Puede que no sea un … – Kurt Warner (@kurt13warner) 23 de septiembre de 2025

Warner basó su evaluación sobre la brillantez del coordinador ofensivo de los comandantes Kliff Kingsbury. Este último es uno de los «Diseñadores de juegos favoritos/llamadas» de Warner, de 54 años, y a Kingsbury se le atribuye «buenos conceptos sólidos que conectan y tienen respuestas para QB!»

Eso no es un elogio débil de alguien que hizo el legendario de los Rams de St. Louis 1999 y 2001 entre las ofensas de la NFL, antes de inspirar a un alto poder Cardenales de Arizona Ataque para ganar el primer y único puesto en el Super Bowl en la historia de la franquicia durante la temporada 2008.

El elogio de Warner también subraya el edificio de equipo inteligente realizado por el gerente general de los comandantes Adam Peters. Salvaguardó a la joven estrella Daniels con una copia de seguridad probada y amigable para los esquemas como Mariota.

El trabajo de Peters fue respaldado por otro cameo estelar de Mariota en la Semana 3.

Marcus Mariota ha reparado su carrera con los comandantes

No llegó a la calificación con el Titanes de TennesseeA pesar de ingresar a los profesionales como la segunda selección en el Draft de la NFL 2015. Ni podría salvar su reputación durante los períodos con el Atlanta Falcons y Las Vegas RaidersPero Mariota está reparando su carrera con los comandantes.

El jugador de 31 años tiene 2-1 como titular para el Borgoña y el oro después de ser un modelo de eficiencia durante la reciente victoria de 41-24 sobre el ex equipo de los Raiders. Mariota era comprensiblemente emocional Después de correr para un touchdown y lanzar para otro en el Northwest Stadium.

Juegos como esas son posibles porque Kingsbury esquemas de manera tan efectiva para Mariota. Sus talentos de doble amenaza reflejan los de Daniels, y Mariota sigue siendo un corredor efectivo en las obras de opción de lectura, como la destacada por el analista de comandantes Chad Ryan.

Las defensas en el suelo siempre han sido una parte central del conjunto de habilidades de Mariota, pero los comandantes no se están volviendo unidimensionales cada vez que interviene para las lesionadas Daniels.

En cambio, Kingsbury tiene suficiente confianza para esquiar lanzamientos progresivos diseñados para mover las cadenas en grandes trozos. Mariota aceptó el desafío dirigiendo el plateado y el negro «en lanza los palos», por fútbol profesional de fútbol.

Poder mantener lo que hacen en el suelo y a través del aire es la razón por la cual los comandantes le entregaron a Mariota a Contrato de un año por valor de $ 8 millones Esta temporada baja. Es un dinero guapo para AA Backup, pero Mariota se está jugando en un interés genuino en la agencia libre de 2026, creando un problema potencial no insignificante para su equipo actual.

Los comandantes tendrán dificultades para encontrar una mejor copia de seguridad para Jayden Daniels

Los comandantes usaron la segunda selección en el draft de 2024 para llevar a Daniels a ser un mariscal de campo de franquicia, y hasta ahora está entregado. Sin embargo, el joven de 24 años también ha tratado con costillas y lesiones de rodilla que tienen Costarle tiempo.

Sus habilidades por tierra inevitablemente exponen a Daniels a golpear su 6 pies 4, 210 libras debe absorber. Deja a los comandantes que necesitan un QB2 competente que pueda mantener su marca particular de ofensiva en camino cuando Daniels no esté disponible.

Mariota marca todas esas casillas, después de haber «entregado a lo grande cada vez que se llama a los comandantes. Y es un gran compañero de equipo que no trae drama. Un mariscal de campo de respaldo perfecto», según Anfitrión de podcast Al Galdi.

Marcus Mariota fue muy bueno en las victorias sobre Carolina y en Dallas la temporada pasada y fue muy bueno en esta victoria sobre Las Vegas. Ha entregado a lo grande siempre que se les ha pedido a los comandantes. Y es un gran compañero de equipo que no trae drama. Un mariscal de campo de respaldo perfecto. – Al Tablas (@Algaldi) 21 de septiembre de 2025

Reemplazar el valor de Mariota no será fácil, a pesar de que un pendiente de agente libre QB como Trey lance Se ajusta al proyecto de ley como una copia de seguridad lista con las habilidades multifacéticas para dar vida a los conceptos al estilo Daniels de los comandantes. Quizás incluso una reunión con Sam HowellActualmente calentando el banco para los rivales de NFC East el Filadelfia Eaglestendría sentido.

Es tan probable que Peters pueda encontrarse teniendo que ofrecer a Mariota ocho cifras para quedarse durante otro año y continuar cumpliendo una descripción del trabajo no anunciada pero vital.