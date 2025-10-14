El miembro del equipo especial de los Rams se encuentra en un aprieto después de la victoria de la semana 6

El Rams de Los Ángeles Los equipos especiales han sido un gran tema de interrogación esta temporada.

Los equipos especiales han tenido tres tiros bloqueados esta temporada, fallaron un tiro por golpear el poste y podrían ser culpados por una de las derrotas de esta temporada.

Jugador de segundo año Joshua Tarjetas es el factor detrás de la mala suerte del ST esta temporada. Karty falló cinco tiros en su temporada de novato y casi lo empata en 6 semanas en el 2025 NFL estación.

Uno NFL El analista pone a Joshua Karty en aprietos después de sus actuaciones inconsistentes esta temporada.

Joshua Karty nombrado para el puesto caliente

Joshua Karty tuvo 34 intentos de gol de campo como novato en su temporada de novato, acertando 29 de ellos. Tres de esos fallos se produjeron en intentos de más de 40 yardas. Esta temporada, Karty se ha perdido dos de las mismas gamas.

Ben Barnwell de ESPN pone a Karty en el asiento caliente después de golpear el poste en la victoria del equipo en la semana 6 contra el Cuervos de Baltimore.

«Este ha sido un año revuelto para Karty, quien ha jugado un papel clave en cada una de las derrotas de Los Ángeles esta temporada. El pateador de segundo año tuvo dos goles de campo bloqueados en lo que terminó siendo una derrota fatídica ante los [Philadelphia] Águilas. Si bien no necesariamente le atribuiría eso a Karty, luego falló un tiro de 53 yardas contra el [San Francisco] 49ers la semana pasada antes de que le bloquearan un punto extra y colocar su saque de salida en tiempo extra cerca de la zona de anotación, dándole a San Francisco un campo corto en su intento por lograr el gol de campo ganador”, escribió Barnwell.

«En condiciones ciertamente lluviosas y ventosas en Baltimore el domingo… Karty se alineó para un tiro corto desde 26 yardas, solo para que el viento empujara su patada hacia el poste derecho. Los pateadores ya no fallan en ese rango… ¿Pudo McVay haber estado preocupado por el clima al tomar sus decisiones en el juego de patadas? Potencialmente».

Kevin Patra, del sitio web de la NFL, también nombra al carneros‘juego de patadas como uno de los del equipo problemas más grandes esta temporada.

Ha habido varios cambios en las patadas hasta ahora esta temporada y el Rams de Los Ángeles Podría ser otro equipo que podría cambiar.

¿Harán los Rams un cambio?

Si bien permanece dentro del ámbito de la posibilidad de que el Rams de Los Ángeles hará un gran cambio, parece poco probable.

El entrenador en jefe Sean McVay dijo después del partido que fue más un esfuerzo de equipo en el intento de gol de campo fallido, pero ningún entrenador culpará a un solo jugador.

«Pensé que su protección era buena; tenemos que dar la patada», dijo McVay. a través de Rams Wire. «Terminamos fallando la patada y terminamos golpeando la segunda no muy limpiamente allí mismo. El centro se sintió como si fuera un poco alto».

McVay parece seguir teniendo en alta estima a su pateador y no hará ningún cambio. Pero Karty tiene poco o ningún margen para cometer más errores esta temporada.