El miembro de Gorontalo DPRD Wahyudin Moridu fue despedido, PDIP reveló la figura de un sustituto

Yakarta, Viva – Pdip inmediatamente tomó una posición disparando los cuadros de su partido, Wahyudin Moriducomo miembro DPRD Provincia Gorontalo Después del video fue viral en las redes sociales.

El presidente del PDIP DPP Andreas Pareira explicó que PDIP haría inmediatamente un cambio entre tiempo (PAW) contra Wahyudin.

Dijo que la persona que ocuparía la sede del miembro del DPRD provincial de Gorontalo que reemplazó a Wahyudin fue un candidato legislativo (candidato) que obtuvo la mayor cantidad de votos después de Wahyudin en las elecciones legislativas de 2024.

«Si se dispara, que será seguido directamente por los candidatos en las elecciones legislativas de 2024 que obtiene la mayoría de los votos después de Wahyudin», dijo Andreas cuando se contactó TVONENEWScitado el lunes 22 de septiembre de 2025.

Vicemation de la Comisión de la Cámara de Representantes XIII Andreas Hugo Pareira

Para obtener información, el despido de Wahyudin Moridu se anunció oficialmente en la conferencia de prensa PDIP en Gorontalo, domingo 21 de septiembre de 2025.

«Con lo preocupado de que el Consejo de Liderazgo del Partido ha emitido oficialmente las sanciones más difíciles, a saber, el despido», dijo el secretario de la provincia DPD PDIP Gorontalo, La Ode Haimudin.

Además, La Ode también dijo que el sucesor de Wahyudin Moridu en la Provincia de Gorontalo DPRD había sido preparado.

«La fiesta preparará un reemplazo preocupado en el DPRD de Gorontalo de acuerdo con el mecanismo existente», dijo.

El video de Wahyudin fue viral en las redes sociales cuando conducía un automóvil con una mujer a su lado.

«Vamos a Makassar hoy para usar el dinero del estado. Solo lo gastamos para que este país se esté poniendo más pobre», dijo Wahyudin con una sonrisa.

Wahyudin también dijo en su camino a Makassar que trajo a Hugel o una aventura.

«Trayendo a Hugel (relaciones ilícitas) directamente a Makassar usando dinero estatal. ¿Quién es Ji? Wahyudin Moridu, miembro del DPRD provincial. Más tarde 2031 se detendrá», dijo.

TVONENEWS/SYIFA AULIA