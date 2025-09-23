El micrófono de Prabowo murió durante un discurso en la Asamblea General de la ONU, el Ministerio de Asuntos Exteriores reveló la causa

Nueva York, Viva – El Ministerio de Asuntos Exteriores de Indonesia (Ministerio de Asuntos Exteriores) aclaró que la causa micrófono Presidente de la República de Indonesia Prabowo Subianto La muerte mientras da un discurso en la Asamblea General de las Naciones Unidas (Escuela Secundaria de la ONU) se debe a razones de procedimiento con respecto al límite de tiempo.

Al emitir su declaración antes de la reunión de alto nivel de la ONU relacionada con el tema palestino y las soluciones de dos países en la sede de la ONU de Nueva York, la hora local del lunes, los votos utilizados por el presidente de la República de Indonesia fueron cortados repentinamente después de entregar la frase «Estamos dispuestos a proporcionar tropas de paz».

«Existe una regla de procedimiento de que cada país tiene una oportunidad de 5 minutos. Si discurso Más de 5 minutos, el micrófono será apagado «, dijo el director de información y medios de comunicación del Ministerio de Asuntos Exteriores de Indonesia, Hartyo Harkomoyo respondió las preguntas de los periodistas el martes.

Prabowo llegó a Nueva York, asistiendo a la sesión de las Naciones Unidas el 23 de septiembre de 2025 Foto : Oficina de prensa de la Secretaría Presidencial

Dijo que cada reunión de la ONU tiene sus propias reglas, como la asignación de reglas de tiempo dadas a cada miembro de la delegación para expresar sus puntos de vista antes de la audiencia.

Debido a que excede el límite de tiempo especificado, dijo, la voz de Prabowo se cortó repentinamente y no apareció en una transmisión en vivo de la escuela secundaria de las Naciones Unidas monitoreada por la comunidad de todo el mundo.

Sin embargo, Hartyo se aseguró de que el presidente de la República de Indonesia pronunció su discurso en voz alta para que la delegación de la escuela secundaria de la ONU aún pudiera escuchar su voz incluso sin un micrófono.

«Aunque el micrófono está apagado, el discurso del presidente Prabowo todavía es claramente escuchado por los delegados en el Salón de la Sesión de la Asamblea General», dijo el director del Ministerio de Asuntos Exteriores de Indonesia.

Además del presidente Prabowo, quien pronunció un discurso en el quinto lugar, el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, también era conocido por haber experimentado una muerte por micrófono al dar un segundo en la misma agenda.

En respuesta al incidente, la Dirección de Comunicación Turquía reveló la misma razón por la que el micrófono se cortó automáticamente si los comentarios se dieron más allá de la fecha límite de 5 minutos.

Según lo informado por la Agencia de Noticias de Anadolu, el presidente Erdogan excedió la fecha límite en su discurso porque se había detenido cuando fue aplaudido de la audiencia de la escuela secundaria de la ONU.

En la cumbre sobre Palestina dirigida por Francia y Arabia Saudita, 33 líderes de delegación que representan a la asociación estatal y estatal, como la Unión Europea y la Liga Árabe, expresaron sus puntos de vista sobre la resolución de los problemas palestinos y la implementación de dos países ideales. (Hormiga)