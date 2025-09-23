El micrófono de Prabowo murió durante el discurso de la ONU, el ministro de Relaciones Exteriores, Sugiono se aseguró de que se transmitieran todos los mensajes.

Nueva York, Viva – El ministro de Asuntos Exteriores, Sugiono, confirmó todos los mensajes presidenciales Prabowo Subianto todavía se transmite a pesar de que el micrófono muere mientras da un discurso en la cumbre Solución Dos países relacionado Palestina en la sede PBBNueva York, Estados Unidos, lunes 22 de septiembre de 2025.

«Creo que el punto es que todo ha sido transmitido», dijo Sugiono mientras daba una dirección de medios en Price New York, Estados Unidos, el lunes 22 de septiembre de 2025.

Sugiono explicó que cada cabecera de estado tiene cinco minutos para entregar discursoy el micrófono automático está inactivo después de que se agota el tiempo especificado.



El presidente Prabowo Subianto asistió al foro de la ONU en Nueva York Foto : Oficina de prensa de la Secretaría Presidencial

El presidente Prabowo, dijo, habló un poco más de la asignación de tiempo, por lo que el micrófono se cortó hacia el final del discurso.

Sugiono enfatizó que no había un tratamiento diferente de Indonesia porque las reglas de restricción de tiempo se aplican a todos los países, excepto Francia que recibió más tiempo en la sesión de apertura.

Según Sugiono, la audiencia todavía escuchó el final del discurso del presidente, de modo que todos los puntos importantes transmitidos por Indonesia habían sido transmitidos dentro del límite de tiempo dado.

«Creo que todos los mensajes han sido transmitidos», dijo.

Se sabe que el presidente Prabowo pronunció un discurso en el quinto lugar en la conferencia internacional de alto nivel para un asentamiento pacífico de problemas palestinos y la implementación de soluciones de dos estados.

En el último minuto de su discurso, Prabowo Microfon murió para que el jefe de estado tuviera que completar su discurso con voz más fuerte.

Además del presidente Prabowo, el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, también se sabe que experimentó una muerte por micrófono mientras daba un segundo lugar en la misma agenda.

En respuesta al incidente, la Dirección de Comunicación Turquía reveló la misma razón por la que el micrófono se cortó automáticamente si los comentarios se dieron más allá de la fecha límite de 5 minutos.

En su discurso, el presidente Prabowo enfatizó el apoyo de Indonesia a la independencia palestina. El jefe de estado también expresó una profunda preocupación por la tragedia humanitaria en curso en Gaza.

El presidente Prabowo condenó todas las formas de violencia contra civiles, especialmente en mujeres y niños, la amenaza de hambre y desastres humanitarios que ocurren ante los ojos.



El Presidente afirmó que la responsabilidad histórica de la comunidad internacional no solo estaba en relación con el futuro de Palestina, sino también el futuro de Israel y la credibilidad de las propias Naciones Unidas.

El presidente también declaró la preparación de Indonesia para participar en el viaje a la paz, incluso mediante el envío de fuerzas de mantenimiento de la paz. (Hormiga)