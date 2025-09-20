





Un portal web oscuro lanzado el viernes reclutará espías de todo el mundo para Gran Bretaña Usando la nueva plataforma de mensajería segura de MI6 llamada «Silent Courier». La Oficina de Desarrollo Exterior, Commonwealth y de desarrollo del Reino Unido dijo que el objetivo es reclutar agentes en Rusia, así como otras geografías al aprovechar el anonimato de la web oscura por primera vez.

Las instrucciones sobre cómo acceder al portal estarán disponibles públicamente en el canal de YouTube verificado del MI6 a medida que el Reino Unido llegue proactivamente a posibles nuevos agentes en diferentes partes del mundo. «A medida que cambia el mundo y las amenazas que enfrentamos Multiply, debemos asegurarnos de que el Reino Unido siempre esté un paso por delante de nuestros adversarios», dijo la secretaria de Relaciones Exteriores, Yvette Cooper. «Nuestras agencias de inteligencia de clase mundial están en la cara de carbón de este desafío, trabajando detrás de escena para mantener a los británicos seguros. Ahora estamos reforzando sus esfuerzos con la tecnología de vanguardia para que MI6 pueda reclutar nuevos espías para el Reino Unido, en Rusia y en todo el mundo».

Silent Courier permitirá a cualquier persona, en cualquier parte del mundo con acceso a información confidencial relacionada con el terrorismo o la actividad de inteligencia hostil para contactar de forma segura al Reino Unido y ofrecer sus servicios. El MI6 Dark Web Portal se basa en un enfoque similar adoptado por la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA), que publicó videos en los canales de redes sociales para atacar a los posibles espías rusos en 2023.

