¡El Metro de Polda se calienta! Médico vigila la investigación de Richard Lee e insta a la policía a detenerlo de inmediato

Jacarta – Atmósfera Policía Metro Jaya La tarde del miércoles 7 de enero de 2026, acalorada. Como no podría ser, la doctora Samira Farahnaz o conocida por el público como Doctor Detective (doctorado) fue visto visitando la sede de la Polda Metro Jaya para supervisar directamente el examen del médico. Richard Lee que ahora ostenta el estatus sospechar.

Lea también: Desmantelando Judol Nacional e Internacional, la Policía Incauta 286.000 millones de IDR y arresta a 744 sospechosos



La presencia de Doktif no carece de motivo. Es el reportero de un caso de presuntas violaciones en el ámbito de la salud y la protección del consumidor que arrastró el nombre de la famosa doctora de belleza. Este caso también ha recibido amplia atención porque se trata de productos de belleza que circulan en la comunidad.

«El médico quiere monitorear, el médico aquí quiere monitorear, el médico quiere supervisar este caso», dijo Doktif a los periodistas en la jefatura de policía de Metro Jaya.

Lea también: El vicegobernador de Babel Hellyana, sometido a un primer examen como sospechoso, se entrega a ser detenido



El médico afirma que los investigadores han obtenido pruebas contundentes para atrapar a Richard Lee. Dijo que había al menos tres productos de belleza que fueron la base para determinar el estatus de sospechoso de Richard.

Lea también: Examinado como sospechoso, Richard Lee obtiene privilegios de la policía. Esta es la prueba



«Hay tres pruebas. La primera son Rotten Tomatoes, la segunda es ADN de salmón, la tercera son células madre. Hay testigos, hay víctimas, todo está ahí. Así que está completo», dijo.

Doktif no sólo supervisó la investigación, sino que también pidió firmemente a la policía que detuviera inmediatamente a Richard Lee. Según él, detención Es importante hacer esto por el bien de la justicia para las personas que presuntamente han sido perjudicadas.

«Es muy injusto que la Policía Regional no lleve a cabo la detención, no es nada justo. El médico pide justicia a la Policía Metropolitana para que realice inmediatamente el tratamiento sin suspensión de la detención», dijo.

Anteriormente se informó que el médico Richard Lee cumplió con una citación de investigación de los investigadores de la Policía de Metro Jaya, como sospechoso de presuntas violaciones de la protección del consumidor.

Lo que lo sorprendió fue que el vehículo en el que viajaba logró llevarlo hasta la zona del Edificio de la Dirección Especial de Investigación Criminal. Parecía haber recibido privilegios de la policía, aunque era sospechoso.

Por lo general, los sospechosos llamados por Ditreskrimsus tienen que caminar porque sus automóviles no pueden ingresar al área del edificio de Ditreskrimsus considerando que solo los automóviles de los miembros de Ditreskrimsus pueden ingresar porque utilizan un acceso especial.

Por ejemplo, el celebridad Siskaeee, cuando Ditreskrimsus lo llamó sospechoso, tuvo que caminar desde afuera porque a su automóvil no se le permitió ingresar al área de estacionamiento del edificio Ditreskrimsus.