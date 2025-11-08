El método de Vadel Badjideh de pedir clemencia en su sentencia lo enfurece y su sentencia de prisión se vuelve más severa.

Jacarta – El panel de jueces del Tribunal Superior (PT) de DKI Yakarta aumentó oficialmente la sentencia Vadel Badjideh en casos de relaciones sexuales con menores y aborto ilegal. La sentencia, que anteriormente era más leve a nivel del Tribunal de Distrito, ahora se ha incrementado a 12 años de prisión después de considerar una serie de hechos del juicio.

Según Catur Irianto, Relaciones Públicas de PT DKI Jakarta, una de las razones por las que Vadel presentó una apelación fue para pedir clemencia. En su presentación, se dice que Vadel argumentó que quería mejorar la situación casándose con la víctima, LM, conocida por ser hija del artista Nikita Mirzani. Desplázate para conocer la información completa, ¡vamos!

«Lo que está pidiendo alivio es que quiere casarse o hacer que la esposa de esta víctima, el hijo de esta víctima sea su esposa. Esto significa que quiere casarse, tiene la intención de casarse», dijo Catur Irianto a los periodistas el viernes 7 de noviembre de 2025.

Sin embargo, el panel de jueces consideró que las intenciones de Vadel eran poco sinceras e ilógicas. Esta consideración surgió porque sus acciones fueron en realidad opuestas a las razones que dio en el juicio.

«El consejo vio esto y dijo que quería casarse, pero ¿por qué abortó dos veces?», dijo Catur.

Además, Catur explicó que la lógica del jurado era bastante sencilla. Si es cierto que Vadel tiene la intención seria de casarse con LM, entonces no debería permitir que el feto, que es de su propia carne y sangre, sea abortado.

«Él quería casarse, pero ¿cómo es que el término para su propia carne fue abortado, es decir, asesinado, así fue? Sí, abortado», dijo.

«Si quieres casarte, cásate. No hay necesidad de abortar. Tal vez eso es lo que piensa el consejo», continuó Catur.

Aparte de eso, el panel también consideró que Vadel Badjideh, aunque sólo tenía 20 años, podía ser considerado plenamente responsable legalmente. Su condición se considera la de mayor de edad en el proceso judicial, no la de menor de edad.

«Vadel fue juzgado como un adulto, por lo que debe asumir toda la responsabilidad por sus acciones», subrayó Catur.

Con una pena de 12 años de prisión, el juez valoró que la pena impuesta aún se ajustaba a lo establecido en la Ley de Protección a la Infancia.

«Si no me equivoco, la Ley de Protección Infantil es de hasta 15 años. Así que en realidad todavía está dentro del corredor», concluyó.