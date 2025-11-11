El método de un chamán que duplica el dinero en Lampung del Sur: la víctima es invitada a tener relaciones sexuales si quiere conseguir dinero

Lampung, VIVA – Policía del complejo Lampung del Sur (Lamsel), afirmó el autor médico brujo multiplicador de dinero en la aldea de Suak, distrito de Sidomulyo, también tomaron medidas acoso hacia la víctima.

El jefe de la Unidad de Investigación Criminal de la Policía de Lampung del Sur, AKP Indik Rusmono, dijo en Kalianda el martes que el autor se llamaba Dedi (40), residente de la aldea de Suak, quien fue arrestado bajo sospecha de un acto criminal. fraude que se hace pasar por un chamán que hace dinero.

«El perpetrador también abusó sexualmente de cinco de sus víctimas, incluidos menores de 12 y 10 años. El sospechoso utilizó métodos fraudulentos constantes, que incluían rituales y promesas de ganancias financieras», dijo.

Según él, el perpetrador fue detenido en su casa junto con varias pruebas de prácticas chamánicas, empezando por un teléfono celular Vivo, dos bolsos grises, dos barriles utilizados para rituales de obtención de dinero y varios trapos blancos.

«El número total de víctimas es cinco, incluidos menores. La víctima con las iniciales T tiene 40 años, RMY tiene 12 años, UM tiene 10 años, luego KTI tiene 22 años y RKH tiene 19 años», dijo.

Explicó que para realizar la acción, el perpetrador afirmó ser un vidente que podía realizar el ritual de multiplicación de dinero con diversos requisitos, como baños de flores y relaciones sexuales.

Mientras se sometía al ritual, la víctima fue tratada indecentemente y el sospechoso también le pidió que tuviera relaciones íntimas como marido y mujer. Si la víctima se niega, se la amenaza con no recibir el dinero que desea.

«El modus operandi del sospechoso es que se trata de un ritual para que el dinero total pueda duplicarse. En el ritual el sospechoso le pide a la víctima que se quite la ropa hasta que finalmente el perpetrador y la víctima tienen relaciones sexuales como marido y mujer», dijo.

Por sus acciones, el autor fue acusado en virtud del artículo 81 de la Ley número 35 de 2014, sobre modificaciones de la Ley número 23 de 2002 sobre protección de la infancia, con amenaza de pena de prisión de 15 años. (Hormiga)