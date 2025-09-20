El metamaterial controlado por imán puede cambiar la forma







Investigadores de Universidad de arroz En Houston, Texas, ha desarrollado un metamaterial suave que puede cambiar rápidamente el tamaño y la forma bajo control remoto. El equipo dice que la invención podría abrir la puerta a dispositivos médicos ingeribles e implantables más seguros y versátiles.

Los metamateriales son estructuras de ingeniería que obtienen sus propiedades de la geometría en lugar de la química. El equipo de arroz diseñó un material que permanece estable y al mismo tiempo se deforma en el comando, una combinación que no se ve previamente en estructuras blandas.

El material soporta cargas de compresión más de 10 veces su peso. También mantiene el rendimiento a temperaturas extremas y entornos corrosivos. Tal resiliencia es esencial para dispositivos médicos que deben soportar las condiciones ácidas del estómago humano.

El diseño permite que el metamaterial cambie entre estados abiertos y cerrados cuando se active por un campo magnético. Esta transformación se mantiene, dando a la estructura una forma de memoria.

