El mercado laboral se está volviendo más difícil, ¡el buscador de empleo debe ser inteligente para encontrar oportunidades!

Yakarta, Viva – Mercado laboral Estados Unidos enfrenta desafíos cada vez más severos para los solicitantes de empleo. Muchas personas han probado varias estrategias para obtener trabajar Aún así, siéntete frustrado, incluso después de meses de solicitud.

Esta situación se ve exacerbada por el lento crecimiento laboral y las oportunidades limitadas en la mayoría de los sectores industriales.

Sin embargo, a pesar de enfrentar desafíos, algunos solicitantes de empleo encuentran el lado positivo de esta situación. Algunos utilizan el tiempo para desarrollar su propio negocio, mejorar las habilidades o encontrar trabajos temporales para continuar generando ingresos.

Michael Moeller, por ejemplo, se sintió cansado después de buscar trabajos a tiempo completo desde que fue despedida del puesto de director en abril. Él dijo que que recibir constantemente un correo electrónico de la compañía era «brutal» para él.

«Pero también para ser honesto, este es un trabajo que ni siquiera recuerdo, ya lo he solicitado», dijo como lo citó Interno de negociosLunes 8 de septiembre de 2025.

Aun así, Moeller, que estaba a principios de los años 30, vio el lado positivo de ser un buscador de trabajo. Porque, de esa manera, puede desarrollar su negocio, Kentucky Hop Water, más rápido. También tiene tiempo para practicar maratón y trabajar como cantinero para obtener ingresos.

Por otro lado, la última noticia de la semana pasada hizo que los buscadores de empleo hicieran la tristeza. El informe del mercado laboral el viernes 5 de septiembre de 2025 muestra un crecimiento muy bajo en agosto e incluso una disminución en junio.



Ilustración de la entrevista de trabajo

Los datos anteriores mostraron que el número de desempleo en julio era ligeramente mayor que las vacantes de empleo. Esto es por primera vez desde la reapertura posterior al covid en 2021.

Aunque el crecimiento del mercado laboral se está desacelerando, los economistas confirman que esto no necesariamente significa una recesión. «El mercado laboral con bajo reclutamiento, como una economía con un crecimiento lento, está en riesgo de experimentar recesión, pero esto no es suficiente para causar una recesión», dijo Claudia Sahm, jefa de economista de New Century Advisors.

La desaceleración actual del mercado laboral es diferente del pasado. Crecimiento salarial y vacante de trabajo Las largas distancias se ralentizan y el crecimiento del trabajo se concentró en algunas industrias, como los servicios de salud, aunque este sector comenzó a disminuir.

«Hemos aprobado el período en que las vacantes de empleo han disminuido, el crecimiento de las vacantes de empleo se ralentiza y la tasa de desempleo aumenta, pero generalmente el período tiene lugar brevemente porque a menudo termina con una recesión», dijo Dante Deantonio, director senior de Moody’s Analytics.

Para los solicitantes de empleo, esta situación ciertamente requiere flexibilidad. Es posible que tengan que considerar el trabajo a tiempo, convertir el interés en los negocios o encontrar un trabajo de contrato temporal.

Por ejemplo, Laura Perry-Fields, que ha estado buscando trabajo durante los últimos meses, y terminó con brutal rechazo y decepcionante. «Siento que la compañía realmente está buscando sus unicornios», dijo. «Están buscando personas perfectas, y si no cumple con todos los criterios, todavía esperan que otros puedan satisfacer esas necesidades».

Los expertos en carrera recomiendan utilizar el trabajo contractual o los proyectos temporales como una forma de construir experiencia y cerrar brechas antes de obtener trabajos a tiempo completo. Sam Demase de Ziprecruiter enfatiza la importancia de ajustar la posición aplicada para las habilidades que tienen.

«Es posible que te entrevisten y no tengas suficientes habilidades para conseguir un trabajo soñado, pero al tomar un trabajo de contrato, puedes obtener muchas habilidades que te hacen más atractivo para los empleadores», dijo Michelle Reisdorf de Robert Half.

Con las desafiantes condiciones del mercado laboral, la creatividad y la flexibilidad son la clave para que los solicitantes de empleo se queden, desarrollen habilidades y encuentren nuevas oportunidades que puedan llevarlos al trabajo futuro en el futuro.