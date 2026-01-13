El mercado laboral de 2026 es preocupante, los empleos de nivel inicial están desapareciendo uno por uno

Jacarta – 2026 comienza con noticias sombrías para los solicitantes de empleo recién graduados. En un momento en que millones de nuevos graduados se preparan para ingresar al mundo laboral, el mercado laboral muestra signos cada vez más evidentes de desaceleración.

Posición nivel de entrada Lo que debería haber sido una puerta de entrada a una carrera profesional se ha convertido ahora en un campo lleno de obstáculos.

La Generación Z es el grupo más afectado por esta crisis. En medio de una ola de despidos, preocupaciones sobre la inteligencia artificial y prácticas de contratación poco transparentes, muchos jóvenes que buscan empleo sienten que el sistema de contratación actual ya no está diseñado para ellos.

Los últimos datos muestran que la crisis de contratación de nivel inicial en 2026 no sólo continuará, sino que empeorará. Más de la mitad de las 183 empresas encuestadas por Asociación Nacional de Colegios y Empleadores evalúa que el mercado laboral de 2026 estará en condiciones “malas” o “regulares”.

También proyectaron sólo un aumento del 1,6 por ciento en la contratación de graduados en 2026. Un panorama más oscuro surgió en una reunión Escuela de Administración de Yaledonde el 66 por ciento de los ejecutivos dijeron que planean recortar empleados o congelar la contratación este año, mientras que sólo un tercio todavía tiene la intención de contratar.

Uno de los principales factores que configuran esta crisis es la ansiedad por AI. Aneesh Raman, directora de oportunidades económicas de LinkedIn, dijo que la inteligencia artificial es cada vez más amenazante trabajar que históricamente ha sido un trampolín para los trabajadores jóvenes.

«Creo que veremos que la IA mejorará aún más. Ya es extraordinario. Veremos que la IA tendrá la capacidad de reemplazar muchos puestos de trabajo», dijo Geoffrey Hinton, Ph.D., un científico informático conocido como el «padre de la IA», citado en ForbesMartes 13 de enero de 2026.

Elon Musk, director ejecutivo de Tesla y X, incluso ha declarado repetidamente su creencia de que la inteligencia artificial y la robótica eliminarán por completo la necesidad de que los humanos trabajen juntos en un futuro próximo.

Esta ansiedad se ve reforzada por la realidad de los despidos masivos a lo largo de 2025. En octubre de 2025, grandes empresas como Amazon, UPS y Target anunciaron despidos por un total de más de 60.000 empleados. Según el Banco de la Reserva Federal de Nueva York, la tasa de desempleo promedio se situó en el 5,3 por ciento, mientras que la tasa de subempleo saltó al 41,8 por ciento, la más alta desde 2020.