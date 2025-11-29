El mercado JAFF pretende ser la puerta de entrada para el crecimiento del cine indonesio a nivel mundial

La inauguración del año pasado Mercado JAFF sirvió como experimento: el primer mercado cinematográfico de Indonesia que probó si la industria local estaba preparada para tal plataforma. La respuesta, según los organizadores, fue un rotundo sí.

«Nos sentimos honrados y agradecidos por la respuesta abrumadora y el compromiso de tantas partes interesadas en la industria cinematográfica y nos dimos cuenta de que JAFF Market es de hecho una plataforma muy necesaria para que la industria se reúna, comparta información y obtenga nuevos conocimientos, realice negocios y amplíe el diálogo sobre el futuro del cine en Indonesia y más allá», dice Linda Gozali, directora de JAFF Market.

Para el segundo año, los organizadores contrataron a Amar Bank como patrocinador. “Trabajamos para simplificar algunas de las deficiencias del primer año, trabajamos para conseguir un patrocinador del sector financiero, Amar Bank, para que se uniera a nosotros en el viaje para permitir que el mercado proporcione una mejor infraestructura y mantuvimos los elementos de calidez acogedora de la industria cinematográfica y la comunidad de Indonesia”, dice Gozali.

El Mercado JAFF no se está posicionando como un rival de plataformas regionales establecidas como el Mercado de Proyectos Asiático de Busan, el FilMart de Hong Kong, las iniciativas de mercado del Festival Internacional de Cine de Singapur, los laboratorios de proyectos de QCinema en Filipinas o el TCCF de Taiwán.

«JAFF Market no pretende competir sino trabajar junto con las iniciativas de cada uno», dice Yulia Evina BharaAsesor de Mercado JAFF. «Nos estamos asociando con ACFM de Busan, el Festival de Cine de Adelaida, TIFFCOM de Tokio, KOFIC de Corea, FINAS de Malasia, Asian Film Alliance Network, CNC de Francia y más para construir más puentes y vínculos para complementarlos y aprender de ellos».

«JAFF Market es el nuevo chico de la cuadra, pero tenemos un mercado local muy fuerte que todavía está creciendo rápidamente y tenemos apetito por la conexión, la colaboración y nuevos talentos, por lo que creemos que JAFF Market puede ser la puerta de entrada para que Indonesia trabaje más estrechamente dentro del ecosistema local y conecte el interés internacional en los mercados locales», añade Bhara. «A medida que Busan creció junto con el auge del cine coreano, JAFF Market quiere ser parte del crecimiento del cine indonesio en el mundo».

Lorna Tee, asesora de mercado de JAFF, identifica desafíos sistémicos en toda la región. «El Sudeste Asiático es un ámbito geográfico y cultural vibrante y diverso, lleno de talentos apasionantes en todos los departamentos, pero todavía existen lagunas fundamentales en el conocimiento, el ecosistema y la industria en su conjunto, donde pueden faltar áreas de desarrollo de talento, financiación, legal, marketing y distribución, desarrollo de audiencia, discurso cinematográfico crítico y políticas para salvaguardar y mejorar la industria cinematográfica», dice Tee.

«El apoyo institucional es inconsistente ya que el gobierno de la región tiene intereses y agenda variados, pero esperamos involucrar a las partes interesadas de la región para que se reúnan durante JAFF Market para trabajar en colaboración en lugar de competitividad dentro de la región, ya que el mercado alberga a más de 700 millones de personas, un mercado considerable lleno de una gran proporción de jóvenes, y los esfuerzos para conectarse ampliarán la huella de las películas y los cineastas», agrega Tee.

Gozali observa patrones cambiantes en las presentaciones de este año. “Estamos viendo una tendencia hacia más películas familiares, animación, thrillers y nuevos directores que infunden más humor y comedia a las películas a medida que la industria encuentra formas de atraer nuevas audiencias y abordar temas relevantes que son temas sociopolíticos candentes en la región y posiblemente también a nivel mundial”, dice. «Los productores comprenden la necesidad de estar a la vanguardia y ser ellos quienes moldeen el apetito de la audiencia en lugar de atender a los mismos grupos cansados, pero hay trabajo por hacer para allanar el camino para nuevos géneros y voces, convenciendo a los inversores, expositores y talentos, y a JAFF Market también le gustaría habilitar más programas y eventos que permitan a los productores ir en esa dirección».

La segunda edición ha perfeccionado su enfoque para la negociación de acuerdos. «Estamos invitando y participando en un grupo más diverso de actores internacionales que están interesados ​​en Indonesia, por lo que hay mucha más presencia internacional nueva, ya que es importante no sólo llegar a nuevas audiencias, sino también a nuevas posibilidades en asociaciones y acuerdos», dice Bhara.

«Organizamos reuniones más personalizadas para nuestros participantes, invitados y expositores. Nuestro mercado de contenidos, mercado de proyectos, laboratorios de talentos, conferencias de mercado y escenario de plaza están estructurados para atender a diferentes segmentos de la industria cinematográfica y creamos nuevas asociaciones para presentar premios y oportunidades adicionales para interactuar con socios locales e internacionales mientras utilizamos JAFF Market como plataforma para cerrar acuerdos, pero también para promoción y mayor compromiso con los medios y la industria en general», agrega.

Tee enfatiza que los productores deben llegar debidamente preparados. “Muchos productores con menos experiencia en los mercados llegan esperando que se cierren acuerdos con solo una premisa o una propuesta pero sin una comprensión clara del valor de los proyectos en el mercado, ya sea para financiamiento, ventas y distribución o festivales, sería una pérdida de tiempo”, dice. «Los productores deben comprender el paquete que requiere el mercado y no sólo cómo imaginan que será la película».

Al afrontar las presiones presupuestarias y la volatilidad financiera, Gozali ve el mercado como un conector. “JAFF Market avanza junto con todos los cambios en la industria global al conectar la vibrante industria cinematográfica de Indonesia entre sí y con el mundo”, dice. «Hay suficientes recursos en el mercado, pero para los proyectos y talentos adecuados, y los programas de JAFF Market tienen como objetivo ayudar a dar forma a los proyectos adecuados con el público objetivo adecuado».

«JAFF Market está trabajando estrechamente con todas las diferentes agencias gubernamentales de Indonesia y el extranjero, para mejorar el entendimiento por parte de las agencias y organizaciones encargadas de apoyar a la industria cinematográfica pero, en última instancia, la política debe considerar una infraestructura sostenible a largo plazo para todos los programas y no ser ad hoc en el mecanismo de apoyo», añade Gozali. «También estamos colaborando con las empresas, las finanzas y las personas de alto patrimonio neto para aportar nuevas perspectivas sobre la financiación. Y estamos centrados en ir más allá de la mera producción de películas, sino en cómo pueden las películas llegar a una audiencia, local y global, en tantos canales de distribución como sea posible».

Bhara considera que la atmósfera de Yogyakarta es una ventaja. «Jogja ofrece un paisaje informal y artístico que permite que los negocios se desarrollen de una manera menos frenética», dice. “El Festival JAFF también ha conseguido un gran número de seguidores en los últimos 20 años y el atractivo de estar en el festival es un atractivo que seguiremos valorando”.

Gozali considera que el aumento de asistencia del segundo año es un voto de confianza. “El segundo año ha visto aumentos tanto en el número de expositores, acreditaciones, asistencia de los medios y más consultas de diferentes sectores para participar en el Mercado JAFF, y estamos emocionados no solo de ver aumentar los números, sino también la confianza y la fe depositada por la industria cinematográfica con su entusiasmo, participación y contribución”, dice. «Solo podemos proyectar una visión a largo plazo si contamos con un apoyo a largo plazo por parte de la industria y las autoridades, donde podamos conectar a las empresas y a la comunidad nacional e internacional y llenar los vacíos que están presentes en la industria para que JAFF Market se convierta en una plataforma sólida para el negocio de películas y más».

Bhara describe los obstáculos que se avecinan. “Los mayores desafíos del mercado surgen de la falta de apoyo institucional a largo plazo, de un equipo dedicado, experimentado y capacitado durante todo el año, y de la capacidad de interactuar con todas las diferentes partes interesadas a nivel local e internacional para encapsular tantos aspectos del ecosistema cinematográfico como sea posible”, dice. «La dirección del Mercado JAFF es consciente de las áreas en las que podemos desarrollarnos aún más y mejorar la eficacia para ser una plataforma práctica, gratificante y divertida para todos nuestros socios, patrocinadores, exhibidores, cineastas, productores, talentos y medios de comunicación para permitir que todos se beneficien plenamente de su tiempo aquí. Estamos trabajando las 24 horas del día con un equipo dedicado para garantizar la mejor experiencia para todos».

Tee reconoce las limitaciones geográficas y al mismo tiempo enfatiza el desarrollo constante. «Como mercado cinematográfico, sólo podemos desarrollarnos junto con el crecimiento y el potencial de la industria y la ciudad donde se ubica», dice. «Yogyakarta no es fácilmente accesible para vuelos y conexiones internacionales, por lo que sigue siendo un obstáculo para atraer a la industria internacional; como todavía estamos dando pequeños pasos para afinar el papel y el posicionamiento de JAFF Market, estamos más centrados en construir una base sólida para JAFF Market junto con el festival».

Por ahora, el mercado sigue centrado en el cine. «Debemos admitir que todavía tenemos que explorar mucho más allá de las películas, pero es algo que definitivamente agradeceríamos para los futuros programas de JAFF Market», dice Tee.

El JAFF Market se celebra el día 20 Festival de cine asiático Jogja-Netpac (JAFF).