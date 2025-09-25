El mercado MIA de Roma, que está dedicado a series de televisión internacionales, animación, largometrajes y documentales, comenzará a comenzar su undécima edición el 6 de octubre con más de 100 proyectos listos para ser revelados a socios potenciales, una lista robusta de paneles y cientos de ejecutivos que se esperan en la ciudad eterna.

Los oradores principales incluyen a Emmy y el director ganador del Grammy Thom Zimny, un colaborador desde hace mucho tiempo de Bruce Springsteen quien es conocido por sus documentales sobre Springsteen, Willie Nelson y Sylvester Stallone.

El evento boutique pre-MIPCOM del 6 al 10 de octubre es único porque abarca todos los géneros de la industria y se adapta continuamente a las demandas del mercado y trata de cosas nuevas. En consecuencia, hay una nueva sección de IA vertical este año, un foro de adaptación de libros y una sesión con el agente de Hollywood Charles Ferraro, un socio de UTA, que tomará lanzamientos de ascensores y proporcionará consejos sinceros.

La animación se destaca este año, con una cumbre exclusiva de puertas cerradas con Patricia Hidalgo, directora de niños y educación en la BBC; Patricia Vasapollo, directora de familia y ficción en la emisora ​​pública alemana HR/ARD; Pierre Siracusa, director de animación para niños en Francia Télévisions (Francia); y Roberto Genovesi, el recién nombrado director de Rai Kids (Italia).

El segmento objetivo de MIA se ha reforzado y contará con una exhibición de foro de fáctica con 10 nuevos títulos/formatos y un panel de mujeres titulado «Frontiers fácticos: desbloquear el crecimiento global». El panel contará con destacadas ejecutivas de mujeres con sede en Gran Bretaña, incluidos Gerbrig Blanksma, SVP International Sales and Partnerships en el Blue Ant Media del Reino Unido; Cecilie Olsen, vicepresidente sénior de contenido global, no escrita en ITV Studios Global Distribution; y Carlotta Rossi Spencer, jefa de entretenimiento de marca en Banijay.

La División de Drama incluirá un panel titulado «The Nordic Blueprint» con los jefes de drama de cuatro principales emisoras del norte de Europa: Marianne Furevold-Boland para NRK (Noruega), Jarmo Lampela para Yle (Finlandia), Johanna Gårdare para SVT (Sweden) y Henriette Marienlund para DR (Denmark). Entre otros temas, la sesión resaltará el hecho de que estos cuatro emisores nórdicos registraron «un aumento del 24% en la puesta en marcha durante el primer trimestre de 2025, mientras que a nivel mundial ha habido una disminución del 15%», según una declaración de MIA.

En términos de productos de televisión, la sección Greenlit de MIA contará con un adelanto de «The Best Inmigrant», una serie distópica producida por el caviar de Bélgica que explora el tema de la inmigración y se presentó en MIA el año pasado, donde obtuvo financiamiento y distribución internacional a través de Sony.

En el lado de la película, un panel titulado «Seguir el dinero: navegación de financiamiento y empaque de películas globales» verá a Alex Brunner de Uta; Alexandra LeBret, socio y Fondo Axio de Francia y Fondo juntos; Dominique Malet, Director Gerente de Francia Cofiloisirs; y Rodrigo Teixeira, jefe de las características de RT de Brasil («Estoy todavía aquí») aplastan las complejidades del financiamiento y el envasado de películas internacionales, desde herramientas de financiamiento de capital hasta créditos fiscales, preventa hasta coproducciones.

Como es habitual, las compañías de ventas establecerán puestos en el Palazzo Barberini del centro de Roma, que además de ser la galería de arte antiguo nacional de Italia, es también el centro principal del mercado.

MIA (el acrónimo representa el mercado de audiovisivo de Mercato Internazionale o el mercado audiovisual internacional) se dirige a Tridente de Gaiaquien dijo que «las coproducciones permanecen en el corazón de la misión de MIA».