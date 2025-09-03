El mercado de Qcinema de Filipinas presenta 20 proyectos cinematográficos del sudeste asiático

El Filipinas‘ Qcinema Project Market (QPM), el ala de la industria del Festival Internacional de Cine de Qcinema, ha presentado su línea de 20 proyectos de cine seleccionados para su tercera edición, elegido de 71 presentaciones en el sudeste asiático.

La lista comprende 12 proyectos de Filipinas y ocho de países vecinos, mostrando lo que los organizadores describen como voces audaces, géneros distintivos e historias de resonancia globalmente.

Varios ex alumnos de QPM ya están dejando su huella en el circuito internacional. El autor de Malasia Woo Ming Jin «The Fox King» está programado para el estreno mundial en el Festival de Cine de Toronto este mes, subrayando el papel del mercado como incubadora para obras competitivas a nivel mundial. Los ex alumnos también incluyen «Don’t Cry, Butterfly» de Dương Diệu Linh, ganador del Gran Premio en la Semana de los Críticos de Venecia, y «Tale of the Land» de Loeloe Hendra, que obtuvo el Premio Fipresci en Busan.

«QPM no es solo una plataforma, es un puente», dijo la jefa de la industria de Qcinema, Liza Diro. «Al conectar las historias del sudeste asiático con el mundo en general, estamos dando a los cineastas la visibilidad y el acceso que necesitan para asegurar fondos, socios y distribución».

Los proyectos regionales abarcan diversos géneros y temas. «Penumbra» de Singapur, dirigida por Russell Morton y producida por Sophia Sim y Jeremy Chua, sigue a un hombre en la carrera que se lava en una granja de pescado flotante sin ningún medio de escape, donde encuentra a los misteriosos ocupantes. Desde Tailandia viene «Ray of Light» de Nontawat Numbenchapol, una historia dividida en clase ambientada en una película actual diseñada después del glamour de la década de 1960, donde una actriz estrella de títeres y un técnico de iluminación invisible forman un vínculo prohibido.

«Romdoul, la fragancia nocturna» de Camboya, dirigida por Lomorpich Rithy, cuenta la historia entrelazada de tres generaciones de mujeres camboyanas en un país aún atormentado por la guerra y el silencio. La fantasía del período del siglo XI de Singapur «Strange Root», dirigida por Lam Li Shuen y Mark Chua, presenta un semidiós de ñame a un lado cuando una bestia naufragada reaza los deseos perdidos de los isleños. «The Willing» de Malasia, del director Joon Goh, sigue a una adolescente migrante indonesia forzada a peleas subterráneas y una colegiala atrapada por su volátil madre que encuentra santuario entre sí.

El «Ghost of the Currents» de Tailandia, dirigido por Patiparn Boontarig, se centra en un hombre que regresa a su pueblo junto al río Mekong después de una inundación devastadora, donde los aldeanos culpan a un vengativo fantasma del río por el desastre. «El río conoce nuestros nombres» de Vietnam, dirigido por Mai Huyền Chi, explora la vida en las casas flotantes indocumentadas del Mekong a través del deseo de cumpleaños de una niña. El «When the World se detiene» de Myanmar, del director Han Thit Htoo Aung, abarca de 2019 a 2025, ya que el pecado cae en coma antes de confesar sus sentimientos a Nyein y debe encontrarla al despertar.

La pizarra filipina muestra la diversidad cinematográfica del país. «Luzónonensis y Floresiensis» de Glenn Barit presenta dos homínidos prehistóricos de Filipinas e Indonesia como trabajadores migrantes en la tierra de los colonizadores. «Ozzy and Onie» de Jaime Pacena II sigue a dos amantes cruzados en las estrellas en 1996 Manila dividido entre fe, familia y un sistema colapsante. El «Sentinel» de Carl Joseph E. Papa conecta cinco vidas luchando con miedos y lealtades, ya que un artículo de periódico estudiantil amenaza con exponer secretos de la escuela oscuras.

El «Komixxx» de Jopy Arnaldo combina dos filipinos en el descanso de su película japonesa, un aspirante a director y una actriz «sexy» que quiere protagonizar películas «serias», que se unen para hacer un cómic erótico. «El vacío de Sam Manacsa es inmenso en horas inactivas», sigue a Rosemary, de 19 años, el único testigo de la desaparición de un niño, ya que la madre desesperada de la desesperada, Agnes, se ve atraída por la búsqueda del niño.

«What’s Left of Us» de Tyrone Acierto presenta a una pareja y a su hija con enfermedades crónicas que luchan por mantenerse cuerda en un mundo colapsado consumido por una plaga similar a una demencia. El «Daddy Cool» de Dominic Bekaert se desarrolla durante la ley marcial en la era de la discoteca de Manila como una mujer de carrera se encuentra en una maraña de amor y celos con su jefe femenina y su gigolo compartido. El «Dear Wormwood» de Dodo Dayoe interrumpe la vida tranquila de cuatro mujeres de fe que viven en montaña con la llegada de un fantasma que viaja en el tiempo que pone fin al mundo.

«Amateur» de Dan Villegas rastrea a una estrella de baloncesto en ascenso que enfrenta una ruina cuando el juego de juegos lo lleva al imperio de apuestas de Manila. «Jaguar» de Dean Colin Marcial sigue a un guardia de seguridad solitario que trabaja en el turno de noche que se convierte en el único testigo de un asesinato en su edificio. El «No hay» de Arjanmar H. Rebeta se centra en un gaffer de envejecimiento que busca a su hijo desaparecido en una ciudad donde la corrupta pelea de gallos se entrelaza con el poder político a medida que se acerca la erupción del volcán Taal. «Jollywood» de Khavn de La Cruz representa una demolición familiar en una comunidad donde los residentes creen que Tiktok y los novios estadounidenses son las respuestas a la pobreza, pero Rony, de 10 años, sueña con una vida mejor.

La iniciativa también apoya los esfuerzos de diplomacia cultural de la ciudad de Quezon, reforzando su estatus como la capital de la película de Filipinas y fortaleciendo su apuesta para convertirse en una ciudad creativa de la UNESCO de cine.