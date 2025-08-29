Más de una década desde que se convirtió en un componente clave en el Puente de producción de VeneciaComo se conoce el brazo de la industria del LIDO, el mercado de financiación de Gap de Venecia continúa ofreciendo un terreno fértil para financiadores, distribuidores, agentes de ventas, streamers y otros profesionales de la industria para obtener una vista previa de nuevos proyectos que buscan completar su financiamiento.

Pascal Diot, jefe del puente de producción de Venecia, dice que fue exactamente eso, bueno, la brecha en el mercado que se propuso llenar.

«Cuando creé este mercado de financiación de brechas de Venecia hace 12 años, no había tal tipo de mercado de coproducción en ese momento», dice Diot a Diot. Variedad. Eventos de la industria similar, dice, se centraron en gran medida en proyectos en el desarrollo, aunque el productor de larga data reconoció por la experiencia de primera mano «que también fue muy difícil encontrar el último 30%» del presupuesto de una película.

En poco más de una década desde su inicio, el mercado de financiación de Gap Gap de Venecia se ha presentado un historial impresionante, con el 80% de los más de 400 proyectos que ha dado la bienvenida a lograr la finalización dentro de los seis meses posteriores a la presentación en el Lido, según Diot.

En parte, el éxito debe el hecho de que los proyectos seleccionados para el mercado deben tener el 70% de su presupuesto, algo que Diot dice que los convierte en una perspectiva más «segura» para inversores potenciales.

Los participantes recientes incluyen la sensación animada ganadora del Oscar de Gints Zilbalodis «Flow», el ganador del premio de Céspedes de Cannes sin consideración «The Mysterious Gaze of the Flamingo», «The Souffleur», de Gastón Solnicki, que protagoniza a Willem Dafoe, que se estrena esta semana en el Strand de Venice Strand y Annemarie de Willem. para un estreno de gala en el Toronto Intl. Festival de cine.

Este año, los organizadores presentaron más de 330 presentaciones, un récord para el evento, un hecho que Diot dice que testifica tanto a su popularidad como para el creciente número de obstáculos que los productores deben despejar para llevar una película a través de la línea de meta. «Tengo más y más solicitudes cada año», dice, «lo que significa que sigue siendo un gran problema para completar el financiamiento».

The loaded lineup includes a Luca Guadagnino-produced feature from Portuguese auteur João Pedro Rodrigues (“Afonso’s Smile”), the English-language debut of German-born, French Iranian filmmaker Emily Atef (“Call Me Queen”), Argentine Luis Ortega’s followup to his 2024 Venice Golden Lion contender “Kill the Jockey” (“Magnetized”) and a new feature from El cineasta iraní con sede en el Reino Unido Babak Jalali («Una ciudad en Nueva Escocia»), quien dirigió el Buzzy Sundance Premiere «Fremont».

Diot dice que apunta a una «amplia gama y diversidad» en la selección, presentando auurs establecidos como el veterano provocador austriaco Ulrich Seidl («distancias») junto con talentos emergentes como el artista multidisciplinario Julianknxx («en The Black Fantastic»). Sin embargo, el jefe del mercado señala que está recibiendo «más y más proyectos de directores famosos», señalando la incertidumbre financiera subyacente planteada por el clima económico actual.

Atef, cuya última característica, «Algún día nos contaremos todo», se estrenó en competencia en el Festival de Cine de Berlín en 2023, está de acuerdo.

«Es muy difícil», dice el director galardonado, que llega al Lido con «Call Me Queen» (en la foto, arriba), un drama set de los 90 filmado en Kenia sobre la improbable amistad entre un periodista irlandés y una madre soltera de los barrios barridos. «Conozco a tantos cineastas que no pueden hacer sus películas».

A pesar de los desafíos, y en parte debido a ellos, Diot está buscando formas de ayudar al mercado de financiación de brechas de Venecia a adaptarse a los tiempos, incluido un cambio de «cine tradicional» en futuras ediciones para mostrar proyectos más inmersivos.

También insiste en que a pesar de los obstáculos, el historial del evento habla por sí mismo. «El objetivo es realmente ayudar a las películas a completar y mostrar», dice. «Por eso estoy realmente feliz con lo que hemos logrado».