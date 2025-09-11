El Mercado de financiación de brechas de Tokio ha presentado su selección de 23 proyectos cinematográficos para su sexta edición, mostrando una fuerte presencia del sudeste asiático junto con las coproducciones italianas. La alineación refleja el enfoque del mercado en proyectos que han asegurado al menos el 60% de sus presupuestos y contienen elementos asiáticos.

Liderando el cargo del sudeste asiático está el director vietnamita Diep Nguyen Hoang con «1982», después del debut ganador de Venecia de 2014 «Ajustando en el medio de la nada». El talento filipino aparece prominentemente con el director Rafael Manuel «Filtros«, Builtando su victoria en el Premio del Jurado de Silver Bear en Berlín por su cortometraje del mismo nombre. Filipinas también contribuye con» Hum «de Don Josephus Raphael Eblahan, con el productor Alemberg Ang, quien coprodujo las entradas de Cannes» Renoir «y» Plan75 «.

El mercado marca un hito con su primera selección de animación japonesa de larga duración. «Freedom in the Sky» representa una colaboración entre Genco Inc., productor de «In This Corner of the World» y «Mobile Police Patlabor Ezy», y el director Ayumu Watanabe, conocido por su trabajo en las películas de Doraemon. El director filipino John Aurthur Mercader, fundador de Puppeteer Animation Studios, trae «Anito», mientras que Ronny Gani de Indonesia presenta «Garuda: Dare to Dream».

Un proyecto de anime de batalla «Kill Tube» del director Kazuaki Kuribayashi completa la selección de animación, con su película piloto ya ganando más de 5 millones de visitas en línea.

El acuerdo de coproducción del cine Japan-Italy, que entró en vigencia el año pasado, produce tres proyectos especialmente seleccionados a través de la Dirección General de Cine y Audiovisual del Ministerio de Cultura Italiano y Cinecittà. Otras colaboraciones internacionales notables incluyen el proyecto Japan-Korea de Jang Kun-Jae «Mirándose la espalda», adaptando un manga japonés y la coproducción de Pedro Collantes en España-Japón «Konbini», ambientada en Tokio.

La selección completa abarca 26 países y regiones, con proyectos como la colaboración de Japón-Taiwán de Natsuki Seta, «Polaris», cuyo último trabajo «Ikoku Nikki» ha recibido el aclamación del festival mundial. La directora turca, Melisa önel, trae la coproducción de Asia-Europa «Pivot», mientras que el director japonés-braziliano Diogo Hayashi presenta horror sobrenatural «The Serpent».

Los ex alumnos recientes del mercado están logrando el principal reconocimiento del festival. El participante de 2024 «Dear Stranger» se estrenará en el Festival Internacional de Cine de Busan después de su lanzamiento de Japón el 12 de septiembre, mientras que «Little Amélie o el personaje de Rain» ganó el Premio de la Audiencia en Annecy y se estrenó en Cannes a principios de este año.

Proyectos seleccionados:

Características de acción en vivo:

«1982» (Vietnam) – Dir. Diep Nguyen Hoang; Pinchar. Oh Kia Hanoi

«Bunny Fever» (Japón) – Dir. Shinji Araki; Pinchar. Cogitoworks Ltd.

«La cadena de rosas» (Japón) – Dir. Sakichi Sato; Pinchar. dub inc.

«Dinosaur Boy» (China, Hong Kong, Malasia) – Dir. Zhiquan Liu; Pinchar. Kalo Concept Pictures, Yiti Film Production

«Filipinana» (Singapur, Reino Unido, Filipinas) – Dir. Rafael Manuel; Pinchar. Potocol, Internacional Ossian, Epicmedia

«Four Seasons in Java» (Indonesia, Países Bajos, Noruega, Francia, Alemania, Singapur) – Dir. Kamila Andini; Pinchar. Películas de Forka

«Hare, antes del veredicto» (Japón) -Dir. Kentaro Kishi; Pinchar. Oz Co., Ld.

«Hum» (Filipinas, EE. UU., Polonia, Singapur) – Dir. Don Josephus Raphael Eblahan; Pinchar. Daluyong Studios, Prima Materia Pictures

«Konbini» (España, Japón) – Dir. Pedro Collantes; Pinchar. Aquí y allá películas

«Pivot» (Turquía, Taiwán, Alemania, Serbia) -. Melisa Önel; Pinchar. Película de Vigo, Película de repente

«Polaris» (Japón, Taiwán) – Dir. Natsuki Seta; Pinchar. Veinte Primera ciudad

«Rhizome» (Tailandia, Laos, Francia, Singapur) – Dir. Jakrawal Nilthamrong; Pinchar. MIT Out Sound Films (TH)

«La serpiente» (Brasil) – Dir. Diogo Hayashi; Pinchar. Películas del miércoles

«La chica de insomnio» (Taiwán) – Dir. François Chang; Pinchar. Entretenimiento de Flash Forward

«Mirando tu espalda» (Corea del Sur, Japón) – Dir. Kun-jae Jang; Pinchar. Mocushura Inc.

«Tengo que follar antes de que termine el mundo» (Italia, Filipinas) – Dir. Andrea Benjamin Manenti; Pinchar. Volos Films Italia Srl

«Tokyo Express» (Italia) – Dir. Eros Puglielli; Pinchar. Ser película de agua srl

«Copperbeak» (Italia) – Dir. Adriano Candiago, Giorgio Scorza, Davide Rossio; Pinchar. Producción de movimientos srl

Características de animación:

«Anito» (Filipinas) – Dir. John Aurthur Mercader; Pinchar. The Puppeteer Animation Studios, Inc.

«Libertad en el cielo» (Japón) – Dir. Ayumu Watanabe; Pinchar. Genco Inc.

«Garuda: Dare to Dream» (Indonesia) – Dir. Ronny Gani; Pinchar. Animación de Kawi

«Kill Tube» (Japón) – Dir. Kazuaki Kuribayashi; Pinchar. Chocolate Inc.

“Los protectores de Amazon, España, Bélgica) – Dir. Vlamyr Vizcaya Sánchez; Prod. El Tuerto Picture Sas

El mercado sirve como plataforma para proyectos en la etapa de financiación, con Tiffcom Proporcionar reuniones individuales con profesionales de la industria para apoyar el desarrollo y el financiamiento de proyectos. El sexto mercado de financiación de Gap Tokyo se ejecuta del 29 al 31 de octubre en Port Studio, Tokio Portcity Takeshiba.