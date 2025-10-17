El mercado de contenidos JAFF de Indonesia presenta 10 IP para adaptación de pantalla

El Festival de cine asiático Jogja-Netpac está redoblando su apuesta por el desarrollo de la propiedad intelectual con la presentación de 10 IP originales seleccionadas para su Mercado de Contenidos 2025, respaldado por IndonesiaMinisterio de Economía Creativa.

Programado para ejecutarse del 29 de noviembre al dic. 1 en el Jogja Expo Center de Yogyakarta durante la celebración del vigésimo aniversario de JAFF, el Content Market exhibirá propiedades que abarcan juegos, cómics, novelas, animación y contenido digital, todos examinados para determinar su potencial de adaptación a la pantalla.

«La fuerza de la economía creativa de Indonesia reside en su forma de contar historias», afirmó Teuku Riefky Harsya, Ministro de Economía Creativa. «A través de plataformas como JAFF Content Market, podemos transformar las propiedades intelectuales locales en productos creativos relevantes a nivel mundial».

El cartel seleccionado incluye el videojuego “Amurva” de Ninoi Kiling; los cómics “Elang Hitam” de Edwin Fernando Tranggono, “Jemawa Yangti” de M. Shahriza Rijadi, “Journal of Terror” de Sweta Kartika, “The Summoning” de Iskandar Salim y “World Without Sleep” de Ferdian Feisal; proyecto de animación “Meng” de Monoma Films; las novelas “Sangkakala di Langit Andalusia” de Hanum Salsabiela Rais y “Tabi” de Marchella FP; y contenido digital “Gloomy Sunday” de Fanky Landerson.

Cada IP se sometió a una revisión curatorial que evaluó la fuerza narrativa, el potencial visual, la viabilidad comercial y la preparación para la colaboración intersectorial. El programa está diseñado para unir los sectores editorial, de juegos y de música de Indonesia con sus industrias cinematográficas y de streaming en expansión.

«Muchas de las mejores historias de nuestra nación ya viven en libros, canciones y juegos, y esta plataforma les ayuda a encontrar una nueva vida a través de la adaptación de películas y series», dijo Linda Gozali, directora de mercado de Mercado JAFF. «Nuestro objetivo es posicionar a Indonesia no sólo como un destino de producción sino también como una fuente de ideas originales y adaptables».

La iniciativa se basa en el impulso de JAFF Content Market 2024, cuando tres IP indonesias, “Bandits of Batavia”, “Locust” y “Jitu”, fueron seleccionadas para el programa Spotlight Asia del Festival de Cine de Cannes, conectando a creadores con estudios y distribuidores centrados en la adaptación de IP asiática.

Content Market, patrocinado por Amar Bank, facilita sesiones de presentación seleccionadas y reuniones de negocios entre creadores y productores de propiedad intelectual, inversores y distribuidores de toda Asia.

El festival de cine se extenderá hasta el 6 de diciembre.