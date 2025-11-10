El mercado de Chandni Chowk permanecerá cerrado el martes tras una explosión cerca del Fuerte Rojo







El mercado de Chandni Chowk estará cerrado el martes tras una potente explosión cerca del Fuerte Rojo En el accidente murieron al menos ocho personas y otras 24 resultaron heridas, dijo la asociación del mercado.

«Las tiendas en Chandni Chowk estarán cerradas el martes porque hay miedo entre los comerciantes tras la explosión», dijo Sanjay Bhargaw, presidente de la Asociación de Comerciantes de Chandni Chowk.

Bhargaw, cuya tienda está a unos cientos de metros del lugar de la explosión, dijo que la explosión fue tan fuerte que todo el edificio tembló. «Hubo caos en el mercado cuando la gente empezó a correr», dijo.

Tras el incidente, varias asociaciones de comerciantes han solicitado mayores medidas de seguridad en zonas comerciales concurridas.

lo nuevo Delhi La Asociación de Comerciantes (NDTA) dijo que varios autos abandonados están estacionados en los estacionamientos del círculo interior de Connaught Place.

«Los estacionamientos están llenos de productos de vendedores ambulantes ilegales que se utilizan como almacenes. Los corredores peatonales están bloqueados por grandes puestos, lo que deja poco espacio para moverse o escapar durante las emergencias. Hemos solicitado al ala de aplicación de la ley del NDMC y a la policía de Delhi que tomen medidas inmediatas», dijo Atul Bhargav de la NDTA.

Una explosión de alta intensidad arrasó un coche cerca del Fuerte Rojo el lunes por la noche, matando al menos a ocho personas e hiriendo a otras 24.

A alerta máxima Se ha sonado en toda la capital. Diez dotaciones de bomberos acudieron al lugar y la policía acordonó la zona.

