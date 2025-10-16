El mercado de capitales de RI puede alcanzar un valor de transacción diario de 132,64 billones de IDR, Danantara revela por qué no ha sido absorbido al máximo

Jacarta – Valor potencial transacción a diario mercado de capitales Se estima que Indonesia podrá alcanzar un promedio de 8.000 millones de dólares (132,64 billones de rupias, tipo de cambio = 16.580 rupias). Esto significa que la realización de la Bolsa de Valores de Indonesia (BEI) todavía está abierta, y sólo ha alcanzado alrededor de mil millones de dólares estadounidenses o alrededor de Rp. 16,58 billones.

Director de Inversiones (CIO) Danantara Indonesia Pandu Patria Sjahrir dijo que este potencial no se ha explotado de manera óptima en este momento. A pesar de que Indonesia tiene la población más grande del sudeste asiático y una economía que continúa creciendo.

«Considerando que somos el país más grande de la ASEAN», dijo en Yakarta, citado el jueves 16 de octubre de 2025.

A modo de comparación, dijo que India tenía un valor de transacción diario de entre 12.000 y 15.000 millones de dólares (entre 198,96 y 248,7 billones de rupias), mientras que Hong Kong incluso registró un valor de transacción de entre 30.000 y 50.000 millones de dólares por día (entre 497 y 829 billones de rupias).

Bolsa de Valores de Indonesia (BEI) o Bolsa de Valores de Indonesia (IDX)

Según él, uno de los principales factores que obstaculizan el crecimiento del mercado de capitales interno es la limitada profundidad y el interés del mercado. inversor público. “El principal problema para capital de riesgo Y inversión «A largo plazo es la falta de un mercado público fuerte», afirmó Pandu.

También enfatizó la importancia de fortalecer la infraestructura del mercado financiero para que Indonesia pueda convertirse en un destino de inversión más atractivo. Aumentar el número de emisores, la educación de los inversores y la transparencia de la gobernanza son pasos importantes para lograr este objetivo.

Subdirector principal de PT TBS Energi Utama Tbk (TOBA), Pandu Patria Sjahrir en el Complejo del Palacio Presidencial, en el centro de Yakarta, jueves 6 de febrero de 2025

Al fortalecer las regulaciones y una mayor participación de los inversionistas, es optimista de que Indonesia pueda duplicar la actividad del mercado de capitales interno en los próximos años. También destacó la importancia de la estabilidad geopolítica y la cooperación regional para atraer inversiones.

«Debemos comprender los riesgos globales, desde la desglobalización hasta la nacionalización. Por lo tanto, las asociaciones y las políticas de adaptación son clave», dijo Pandu. (Hormiga)