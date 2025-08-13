El mercado de automóviles indonesios se calienta, la nueva marca comienza a deslizar a los viejos jugadores

Yakarta, Viva – Mercado móvil Indonesia registró un ligero aumento en julio de 2025 después de una disminución en el mes anterior. Basado en datos de la Asociación Indonesia de la Industria Automotriz (Gaikindo), las ventas de mayor venta (fábrica a distribuidores) fueron 60,552 unidades, un 4,8% más que en junio, lo que ascendió a 57,799 unidades.

A juzgar por Viva Automotive el miércoles 13 de agosto de 2025, el aumento también ocurrió en la venta de ventas minoristas (concesionarios a consumidores) que alcanzaron las 62,770 unidades en julio. Esta cifra aumentó 1.8% en comparación con June, que registró 61,687 unidades, pero aún por debajo del pico de las ventas de marzo de 2025, que alcanzó 76,582 unidades para el comercio minorista y 70,916 unidades para mayoristas.

Durante enero -julio de 2025, las mayoristas totales alcanzaron 435,390 unidades, mientras que las ventas minoristas tocaron 453,278 unidades. El movimiento mensual muestra tendencias fluctuantes, con un pico en marzo, una fuerte disminución en abril y una recuperación gradual hasta julio.

Toyota dirigió a Toyota lideró a los 10 mayores con 18,905 unidades, seguido de Daihatsu (10,451 unidades) y Suzuki (6,010 unidades). La siguiente posición es Honda (5,235 unidades), Mitors Mitsubishi (5,011 unidades), BYD (2,335 unidades), Isuzu (1,900 unidades), Mitsubishi FUSO (1,799 unidades), Hyundai-Hmid (1,239 unidades) y Chery (1,593 unidades).

En las 10 mejores ventas minoristas en julio de 2025, Toyota ocupa la posición superior con 20,185 unidades seguidas de Daihatsu (15,220 unidades) y Suzuki (6,010 unidades). Los siguientes son Honda (5,503 unidades), Mitors Mitsubishi (5,011 unidades), BYD (2,335 unidades), Isuzu (1,900 unidades), Mitsubishi Fuso (1,799 unidades), Hyundai-Hmid (1,402 unidades) y Chery (1,593 unidades).

Estos datos muestran que la distribución de vehículos desde la fábrica hasta el concesionario está equilibrada con las ventas a los consumidores. Se espera que el mercado continúe avanzando positivamente hacia el final del año, el período que generalmente es el pico de las ventas de automóviles en Indonesia.

Top 10 Allanales julio de 2025:

1. Toyota – 18.905 Unidad

2. Daihatsu – 10.451 Unidad

3. Suzuki – 6.010 Unidad

4. Honda – 5,235 unidades

5. Mitors Mitsubishi – 5.011 Unidad

6. Mundo – 2.335 Unidad

7. Isuzu – 1.900 unidad

8. Mitsubishi Fuso – 1.799 Unidad

9. Hyundai Hmid – 1.239 Unidad

10. Chery – 1.593 Unidad

Top 10 Ventas minoristas Juli 2025:

1. Toyota – 20.185 Unidad

2. Daihatsu – 15.220 Unidad

3. Suzuki – 6.010 Unidad

4. Honda – 5,503 unidades

5. Mitors Mitsubishi – 5.011 Unidad

6. Mundo – 2.335 Unidad

7. Isuzu – 1.900 unidad

8. Mitsubishi Fuso – 1.799 Unidad

9. Hyundai Hmid – 1.402 Unidad

10. Chery – 1.593 Unidad