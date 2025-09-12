El mercado de activos de criptografía se ha resuelto nuevamente antes de la decisión de la Fed.

Yakarta, Viva – Mercado Un activo criptográfico nuevamente volando por delante de los Estados Unidos (EE. UU.) Política de tasas de interés de la Reserva Federal (EE. UU.) o la Reserva Federal (EE. UU.)La alimentada).

El precio de Bitcoin (BTC) penetró el nivel psicológico de US $ 114 mil o RP1.87 mil millones después de que los datos del índice de precios del productor de EE. UU. (PPI) en agosto cayeron muy por debajo de las expectativas.

Analista Tokocrypto Fyqieh Fachrur explicó que Bitcoin había tocado el nivel de US $ 113,953 antes de penetrar el nuevo número por primera vez desde finales de agosto.

El UTAMA PPI cayó al 2,6 por ciento anual (interanual), en comparación con el 3.3 por ciento estimado, mientras que PPI INTI también duró 2.8 por ciento.

Esta disminución fortalece aún más la proyección de la inflación del debilitamiento hasta el cuarto trimestre de 2025 y aumenta la confianza del mercado de que la Fed reducirá las tasas de interés en una reunión en septiembre.

Históricamente, Bitcoin a menudo experimenta una agitación a corto plazo cada vez que la Fed reduce las tasas de interés, antes de continuar una fuerte manifestación a largo plazo.

Indicador MVRV (Valor de mercado al valor realizado) Y la relación ballena también confirma el patrón, con la acción de venta inicial de los grandes inversores generalmente desencadenan la volatilidad, luego seguida por la fase de acumulación del mercado.

«La disminución de los datos sobre la inflación en los productores estadounidenses se convierte en un catalizador fuerte que hace que los inversores vuelvan a confiar en las perspectivas de bitcoin alcista.

No solo Bitcoin, BNB (Binance Coin) también estableció un nuevo récord al penetrar en US $ 904 o RP14.8 millones.

El rally BNB fue impulsado por un acuerdo estratégico entre Binance y el gerente de activos globales Franklin Templeton, así como una acumulación significativa por parte de grandes instituciones.

«BNB ahora ha aumentado más del 28 por ciento desde el comienzo del año, y los analistas proyectan los precios para penetrar en 1.400 dólares estadounidenses si la tendencia positiva continúa. Los indicadores técnicos aún respaldan el impulso alcista, aunque existe un potencial de corrección a corto plazo. La resistencia psicológica alrededor de 900-920 dólares estadounidenses es muy crucial.

La euforia también se extiende a Girish. Dogecoin (doge) aumentó bruscamente para penetrar 0.25 dólares estadounidenses, el más alto desde mayo, desencadenado por el primer lanzamiento de ETF Doge.

Shiba inu (SHIB) penetra en los patrones técnicos alcistas con un objetivo de resistencia a 0.00001590 dólares estadounidenses, mientras que las rupturas de Pepe Coin (PEPE) de la caída de patrones de cuña con potencial de rally a 0.00001335 dólares estadounidenses.

Trump Coin (Trump) también muestra una señal positiva después de que se forme el patrón de doble cuerpo, abriendo oportunidades para aumentar hasta 11.95 dólares estadounidenses o alrededor del 37 por ciento del nivel actual.

Según Fyqieh, el impulso de la reunión está muy influenciado por los sentimientos macroeconómicos.

«Cuando Bitcoin es estable por encima de los 113,000 dólares estadounidenses y el mercado está esperando la flexibilización de la política monetaria, las penetraciones, como Dege y Shib, reciben el aliento de la especulación y la exageración de la comunidad. Los factores externos como el ETF y las tendencias políticas también se suman al catalizador único de este segmento», dijo.

En el futuro, el mercado espera la liberación del índice de precios al consumidor de los Estados Unidos (IPC) el 11 de septiembre, que será el siguiente paso de la Fed.

Se estima que los resultados de la decisión son el factor principal en la dirección del movimiento de bitcoin y otros activos criptográficos en las próximas semanas.