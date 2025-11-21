¡El mercado criptográfico está sangrando! El precio de Bitcoin cae a 1.400 millones de IDR por chip

Jacarta – Activos cripto- el más caro del mundo, Bitcoin (BTC), cayó en picado al nivel de 86.325,81 dólares EE.UU. o Rp. 1.440 millones (tipo de cambio estimado de 16.730 rupias por dólar estadounidense). se convierte en niveles el más bajo desde el 21 de abril.

Precio del bitcóin cayó aún más un 9,13 por ciento en las últimas 24 horas y se corrigió un 14,13 por ciento en una semana. La caída hizo que este oro digital se comercializara más barato a 83.736,25 dólares estadounidenses o 1.400 millones de IDR por pieza a las 15,54 WIB del viernes 21 de noviembre de 2025, según los datos. MercadoCoinCap.

Citado de CNBC internacionalBitcoin es una tendencia de corrección que sólo se ha vuelto a ver en seis meses. La caída supuestamente se debió a que los inversores parecieron reducir la inversión en activos de riesgo, como los criptoactivos, considerando la perspectiva de un recorte de la tasa de interés de referencia por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos en diciembre de 2025.

Los inversores también se muestran escépticos ante un mejor informe de empleo en Estados Unidos. Estados Unidos informó un crecimiento económico nacional que sumó 119.000 en septiembre de 2025, muy por encima del pronóstico de 50.000 economistas encuestados por Dow Jones.

Los actores del mercado se preguntan cada vez más si el banco central reducirá su tasa de interés de referencia. El informe elevó las probabilidades de un recorte de tasas en diciembre a alrededor del 40 por ciento, según la herramienta FedWatch de CME Group.

El colapso del Bitcoin hasta el nivel de 83 mil dólares es parte de la caída del mercado de criptomonedas. En las últimas 24 horas,

El colapso del mercado de las criptomonedas también arrastró a las acciones de tecnología relacionadas con la inteligencia artificial (IA). Las acciones del fabricante de chips de Jensen Huang, Nvidia, cayeron un 3,15 por ciento.

Para su información, el precio de Bitcoin y la mayoría de los demás criptoactivos ha caído desde una serie de estímulos de liquidación en cascada en posiciones criptográficas altamente apalancadas a principios de octubre de 2025.