El mercado barato de Artha Graha Peduli obtiene una respuesta positiva en Rempang

Jacarta – Artha Graha Peduli a través de PT Makmur Elok Graha implementa el programa Mercado Barato en varias zonas de las islas Riau, incluida Batam, ExcéntricoGalang, Tanjung Pinang y Penyengat, como un esfuerzo por ayudar a la comunidad a cubrir sus necesidades básicas a precios asequibles.

Este programa de mercado barato se implementa de forma continua. vendedor a domicilio para que toda la asistencia pueda llegar al objetivo y facilitar el acceso de la comunidad. Al acudir directamente al barrio donde viven los residentes, se pueden cubrir las necesidades básicas de una manera más fácil y asequible, al mismo tiempo que se brinda educación sanitaria para que los residentes se sientan saludables en el desempeño de sus actividades diarias.

En las zonas de Rempang y Galang, se llevan a cabo mercados baratos puerta a puerta en varias zonas, incluidas Sembulang, Sei Raya, Tanjung Kertang, Monggak, Dapur 3, Pantai Melayu e islas como la isla Nguan y la isla Karas.

La implementación de este mercado barato recibió una respuesta positiva del público. El entusiasmo de los vecinos se hizo visible durante las actividades en varios puntos de ejecución, en un ambiente ordenado y fluido.

Nek Timah, residente de Monggak, dijo que se sintió ayudada por esta actividad del mercado Murah. «Alhamdulillah, gracias por pasar por nuestra casa. Además de conseguir artículos de primera necesidad a precios baratos sin tener que ir a la tienda, también sabemos cómo mantener nuestra salud cuando nuestra abuela ya no es joven. La llegada de amigos de AGP y MEG realmente nos ayuda aquí», dijo.

Tahar, residente de Tanjung Kertang, también expresó lo mismo. «Me gustaría agradecerles por organizar el mercado barato Artha Graha Peduli. La presencia de AGP junto con MEG y Arthakes realmente te hace sentir cerca y con la comunidad. Esta actividad realmente ayuda a los residentes y espero que pueda continuar», dijo Tahar.

Mientras tanto, Raihan como piloto de campo de PT Makmur Elok Graha dijo que el mercado barato Artha Graha Peduli se gestiona con el compromiso de seguir llegando a la comunidad de forma directa y sostenible. «Desde el principio, queríamos que esta actividad no se detuviera en un solo punto. El equipo fue directamente a los hogares de los residentes, incluidas las zonas costeras y las islas. El entusiasmo de los residentes en Rempang y Galang, así como en otros puntos, es un estímulo para que sigamos llevando a cabo actividades como esta». dijo Raihan.