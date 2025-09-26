El menú Ryder Cup 2025 tiene fanáticos que lo pierden en Bethpage Black

La Copa Ryder es No es ajeno a los titularesy la edición 2025 en Bethpage negro En Nueva York ya se está configurando para ser uno de los más comentados de la historia. Desde la venta de entradas para el cielo hasta lo último Debates sobre concesionesEl enfoque se ha movido más allá de las calles y en las billeteras de los fanáticos.

Si bien el golf se ve tradicionalmente como un deporte premium con experiencias premium, muchos seguidores preguntan si Precios de alimentos y bebidas en Bethpage ha ido demasiado lejos. Para muchos, asistir a la Ryder Cup es un evento único en la vida, pero con las cervezas que superan los $ 15 y los cócteles que suben cerca de $ 20, la pregunta es si los fanáticos tienen un precio de disfrutar completamente del espectáculo.

Choque de boletos antes de la comida

El Buzz en torno al precio no comenzó con el menú; Comenzó con los boletos. La admisión general para los días principales de juego de la Copa Ryder en 2025 ronda los $ 750, que es significativamente mayor que el costo promedio en el 2023 Ryder Cup en Roma. Algunos pases premium de tres días han superado la marca de $ 4,000 en las plataformas de reventa, mientras que incluso un boleto del viernes puede subir por encima de $ 1,200.

Para suavizar el golpe, los organizadores lanzaron el paquete de boletos «Ryder Cup+». Este nivel incluye alimentos ilimitados y bebidas no alcohólicas, lo que brinda a los fanáticos la oportunidad de evitar ser níquel una vez dentro. Es un movimiento inteligente, pero todavía deja alcohol–Cense el elemento más popular en el menú, a los precios premium que tienen muchos sacudiendo la cabeza.

Una mirada a algunos de los precios de cerveza, vino y cócteles en la Ryder Cup. Los fanáticos obtienen bebidas gratis (no alcohólicas) y comida con su boleto, una de las mejores ofertas en golf pic.twitter.com/yn5kyflp63 – Cameron Jourdan (@cam_jourdan) 24 de septiembre de 2025

Precios premium para marcas premium

El alcohol es donde el Sticker Shock realmente golpea. Un Michelob Ultra de 16 onzas administrará a los fanáticos $ 15, mientras que la lata de 25 onzas más grande cuesta $ 18. Para aquellos que prefieren cervezas premium, el precio aumenta a $ 16 por 16 onzas y $ 19 por 25 onzas. Incluso en Nueva York, donde las bebidas del estadio y el evento tienden a ser caros, esos números se destacan.

Los cócteles empujan aún más los límites. Los precios oscilan entre $ 17.50 y $ 19.50, lo que los convierte en algunas de las bebidas más caras en cualquier evento deportivo en los EE. UU. Una de las ofertas destacadas, la «transfusión estadounidense», mezcla vodka, uva, jengibre, lima y soda de club con una adorna de limón, pero los fanáticos pagarán casi $ 20 por el privilegio. Y si Champagne es más tu estilo, prepárate para separarse de $ 22 para un Brut Imperial Moët & Chandon.

Lo que se incluye: Ryder Cup + Opciones de comida

Los que optan por Ryder Cup+ boletos Encontrará algo de alivio en el menú inclusivo. Las ofertas van desde jamón en sándwiches de pollo y pollo a la parrilla hasta ensaladas veganas, perros calientes, papas fritas, galletas y barras de bocadillos. Los fanáticos pueden regresar a los mercados de alimentos tan a menudo como quieran, convirtiéndolo en una de las pocas áreas en las que los asistentes sienten que están obteniendo valor por dinero.

Los fanáticos de la Ryder Cup obtienen comida gratis y bebidas no alcohólicas por sus boletos de admisión general de $ 750 este fin de semana. Así es como se ve su oferta ilimitada para llevar. pic.twitter.com/qkj7bfuymv – David Rumsey (@_davidrumsey) 25 de septiembre de 2025

Aún así, la ausencia de alcohol en el paquete todo incluido ha provocado críticas. Muchos argumentan que si los precios de las entradas ya se disparan, los fanáticos deberían tener al menos derecho a algo más que refrescos, agua y bocadillos. Otros contrarrestan que los alimentos y los refrescos ilimitados ayudan a equilibrar la experiencia, especialmente para las familias que asisten juntas.

La perspectiva de un fanático

La reacción entre los fanáticos se ha mezclado. Algunos entusiastas del golf acérrimos argumentan que es un pequeño precio para pagar la oportunidad de presenciar una de las competiciones más emblemáticas del deporte. Señalan que los importantes eventos deportivos en los Estados Unidos, desde el Super Bowl hacia US abierto en tenisson conocidos por las costosas concesiones.

La Ryder Cup está dando a todos los espectadores concesiones libres por primera vez. Esta es la línea para el desayuno gratis en el 14 de Green antes de que se hubiera jugado un disparo.pic.twitter.com/ktbhlycczz – Sports de la oficina principal (@fos) 26 de septiembre de 2025

Por otro lado, muchos lo ven como ganancias flagrantes. Para los fanáticos que ya han pagado varios cientos, o incluso miles, por un boleto, la idea de bajar otros $ 20 en una cerveza se siente insultante. En las redes sociales, discusiones sobre el Menú de la Copa Ryder Me han vuelto virales, y muchos bromean que necesitarán una segunda hipoteca solo para disfrutar de una bebida mientras siguen a sus golfistas favoritos.

Contexto y comparaciones

Precios de concesión a importantes eventos deportivos son siempre un tema candente, pero el Ryder Cup 2025 El menú parece empujar el sobre más allá de la mayoría. Incluso en los juegos de la NFL, donde los precios de la cerveza a menudo son empinados, la cerveza promedio de 16 onzas generalmente se encuentra entre $ 11 y $ 13. En comparación, el precio de Bethpage de $ 15- $ 16 lo coloca firmemente en la parte superior de la cadena alimentaria.

Cuando se combina con el costo de los viajes, el alojamiento y la mercancía, el gasto total de los fanáticos para Semana de la Copa Ryder puede subir fácilmente a varios miles de dólares. Esto plantea una pregunta más importante: ¿La Ryder Cup se está convirtiendo en un evento solo para los ricos, dejando a los fanáticos del golf cotidianos a un precio?